Personalia, Recht

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Klaus-Dieter Gosch, Anna Sporrer ©BMJ / APA-Fotoservice / Jan Hetfleisch

Justiz. Diese Woche fand die offizielle Amtseinführung des neuen Präsidenten des Oberlandesgerichtes Innsbruck, Klaus-Dieter Gosch, statt. Er löst in dieser Funktion Wigbert Zimmermann ab.

Am Montag erfolgte die offizielle Amtseinführung des neuen Präsidenten des Oberlandesgerichtes Innsbruck, Klaus-Dieter Gosch. Dieser folgt damit Wigbert Zimmermann nach und wurde von Justizministerin Anna Sporrer feierlich in sein Amt eingeführt.

Der Sprengel des Oberlandesgerichtes Innsbruck umfasst die Bundesländer Tirol und Vorarlberg und ist in diesen für insgesamt 18 Bezirksgerichte und zwei Landesgerichte zuständig.

Der Werdegang

Klaus-Dieter Gosch wurde 1991 zum Richter des Landesgerichtes Innsbruck ernannt und war laut einer Aussendung zunächst in Straf- und Zivilrechtssachen an den Bezirksgerichten in Telfs und Innsbruck tätig. In den nachfolgenden Jahren war er sowohl am Bezirks- als auch am Landesgericht Innsbruck in Zivilrechtssachen aktiv, bevor er 2010 zum Richter des Oberlandesgerichtes Innsbruck bestellt wurde.

Dort übernahm er ab 2012 auch Aufgaben in der Justizverwaltung, unter anderem als Leiter mehrerer Präsidialabteilungen. Mit März 2019 wurde er zum Senatspräsidenten und Leitenden Visitator des Oberlandesgerichtes Innsbruck ernannt. Seit August 2022 fungierte er als Vizepräsident des Oberlandesgerichtes Innsbruck und leitete unter anderem einen zivilrechtlichen Rechtsmittelsenat. Mit 1. Juni 2025 übernahm er die Leitung des Oberlandesgerichtes Innsbruck.

