 Open menu
Business, Recht, Tools

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

Erwin Schrödinger Lokal 1 ©Parlamentsdirektion / Thomas Topf

Österreich. Die Datenschutzbehörde (DSB) bekommt durch KI-Verordnung und Informationsfreiheit immer mehr Arbeit. Auch der EU Data Act könnte bei ihr landen. Grüne und noyb sorgen sich.

Die Datenschutzbehörde (DSB) sei mit den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen auszustatten, die sie benötige, um ihre Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen zu können, fordern die Grünen in einem Antrag im Justizausschuss des Nationalrats. Vor allem brauche es eine nachhaltige Aufstockung des Personalstands in einem Ausmaß, das die Erfüllung der übertragenen Aufgaben ermögliche. Während die Bundesregierung mit Messenger-Überwachung und einem „drastischen Ausbau von Videoüberwachung“ neue Angriffe auf den Datenschutz von Bürger:innen starte, hungere sie die Datenschutzbehörde mit einer Kürzung von Budgetmitteln aus, kritisieren die Grünen laut Parlamentskorrespondenz.

Die Arbeitsbelastung der DSB werde jedenfalls 2026 massiv steigen: So sehen die Grünen zusätzliche Aufgaben auf die DSB etwa infolge der Kl-Verordnung, der NIS-2-Richtlinie zur Cybersicherheit, aber auch durch die umgesetzte Informationsfreiheit zukommen. Dessen ungeachtet spare die Regierung im Budget 2025 und 2026 Mittel bei der DSB ein.

„Die DSB wird von sich aus nicht mehr prüfen“

Ähnlich sieht es die Organisation noyb von Max Schrems: Die DSGVO werde bereits seit Jahren nur unzureichend durchgesetzt. 2024 gab es in Österreich trotz 3.813 Beschwerden nur 62 Strafen. In ihrem jüngsten Newsletter habe die DSB eine weitere Einschränkung ihrer Tätigkeiten angekündigt. Grund seien deutliche Budgetkürzungen trotz zunehmender Arbeitslast aufgrund eines laufend wachsenden Aufgabenbereichs.

Konkret habe die DSB festgestellt, dass sie amtswegige Verfahren nur noch dann einleite, wenn aus einer externen Eingabe „ein hinreichend konkreter Verdacht auf eine schwerwiegende Verletzung der DSGVO bzw. des DSG hervorgeht“. Das bedeute, dass die DSB Unternehmen von sich aus überhaupt nicht mehr prüfen wird, so noyb.

Deshalb will die Max Schrems-Organisation eine Beschwerde gegen die Republik Österreich bei der EU-Kommission einreichen. Gleichzeitig lässt man auch Verständnis für die DSB durchblicken: Da die Behörde schon bisher nicht genügend fixe Planstellen für Beamt:innen zugesagt bekommen habe, habe sie sich mit rund 20 Verwaltungspraktikant:innen beholfen. Diese gelten rechtlich jedoch als „Sachausgaben“ und müssen nach 12 Monaten wieder gekündigt werden. Damit gehe laufend Know-how verloren, der permanente Schulungsaufwand sei enorm, kritisiert noyb die Situation.

Der Data Act ist auch schon da

Und es könnte sogar – neben KI Act & Co – noch mehr Arbeit für die DSB geben: Der EU Data Act ist seit 12. September 2025 in Kraft, allerdings fehlt in Österreich noch ein Gesetz für die nationale Umsetzung inklusive der zuständigen Behörde. Beim Data Act steht nicht das Abschotten von Daten im Vordergrund wie bei der DSGVO, sondern der Zugang und die Nutzung. Konkret stellt der Data Act die Regeln auf, wie Unternehmen auf die gewaltige Datenflut zugreifen können, die moderne vernetzte Systeme produzieren – von der Wlan-Mikrowelle über E-Autos bis zum Airbus.

Der Data Act ist vor allem für nicht-personenbezogene Daten gedacht, doch könnte es bei der Umsetzung durchaus erheblichen Regelungsbedarf geben – etwa dann, wenn ein großer Datenproduzent wie z.B. ein Automobilkonzern Dritten nicht den geforderten Zugang gewähren will. Die DSB sei jetzt schon überlastet und komme als zuständige Behörde daher eigentlich nicht in Frage, heißt es bei den Kritikern – doch die Befürchtung lautet, dass die Regierung dafür dennoch die DSB anvisiert. Öffentlich festgelegt hat sie sich noch nicht.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025
  2. KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten
  3. KPMG gibt den Technologie-Start-Ups eine Bühne
  4. Finanzministerium warnt vor Fake-Website zu Investments

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Frauenanteil in den Vorständen liegt jetzt bei 13,8 Prozent

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Chef-Wechsel bei CBRE: Lukas Schwarz folgt auf Andreas Ridder

Neu in Finanz:

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Bank Gutmann ernennt Louis Kahane zum neuen CEO

Neu in Recht:

Kanzlei-Events: Takeover bei Saxinger, Aufträge bei FSM, Honig bei fwp und mehr

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Doppel-Emission der Asfinag mit Schönherr und Binder Grösswang

Women in Law startet neue Fokusgruppe für Compliance und ESG

Neu in Steuer:

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Contentflow Live und Storytile gehen zusammen mit Kanzlei Luther