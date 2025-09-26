Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Management. Magenta Telekom holt zwei neue Mitglieder in die Geschäftsführung: Christian Hauer leitet künftig als CHRO den Bereich Human Resources, Aleksander Bek wird CFO.

Ab 15. Oktober 2025 wird Christian Hauer Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Magenta Telekom. Zum 1. November 2025 tritt Aleksander Bek die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) an.

Die Werdegänge

Christian Hauer ist seit 2008 im Deutsche Telekom Konzern tätig. Zuletzt leitete er als Cluster Lead Executive Management Europe sowie VP Global Talent Management konzernweit die Besetzung von CxO-Positionen und die Weiterentwicklung der Führungsteams in den europäischen Landesgesellschaften. Von 2013 bis 2018 war er als HR Director und Mitglied der Geschäftsführung bei T-Systems Austria tätig. Er übernimmt die Position des CHRO von Nathalie Rau, die das Unternehmen mit Mitte September nach drei Jahren bei Magenta verlassen hat.

Aleksander Bek ist seit 2009 bei der Deutschen Telekom und hatte laut den Angaben mehrere Finance Management Rollen in Polen und Deutschland inne. Er bringt damit über 15 Jahre internationale Erfahrung im Finanzbereich mit, unter anderem aus den Bereichen Controlling, Investor Relations und Venture Capital. Zuletzt war er Leiter Controlling bei T-Mobile Polska.

Das Statement vom CEO

„Mit Christian Hauer gewinnen wir einen erfahrenen HR-Strategen, der Menschen und Organisationen gleichermaßen in den Fokus rückt. Seine Expertise wird entscheidend dazu beitragen, unsere Kultur weiterzuentwickeln und die Zukunft von Magenta erfolgreich zu gestalten. Aleksander Bek vereint Finanzexpertise, internationale Perspektive und hohe Energie. Mit ihm gewinnen wir einen CFO, der sowohl strategisch denkt als auch lösungsorientiert handelt – ein großer Gewinn für Magenta“, so Thomas Kicker, CEO von Magenta Telekom, in einer Aussendung.