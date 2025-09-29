Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

Wien. Unter dem Motto „Rule? Act. Comply!“ fand der Compliance Solutions Day wieder in der Orangerie Schönbrunn statt – mit Themen von Antikorruption bis Risikomanagement.

Unter dem Motto „Rule? Act. Comply!“ fand am 25. September 2025 wieder der Compliance Solutions Day in der historischen Orangerie von Schloss Schönbrunn statt. Österreichs Fachkonferenz für Compliance setzte erneut auf praxisnahe Diskussionen mit fachlichem Tiefgang und viel Gelegenheit zum Networking, so Veranstalter LexisNexis.

Impulse von Antikorruption bis Risikomanagement

Eröffnet wurde die Konferenz von Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich. Zu Beginn hielt Mark Pieth, ehemaliger Präsident der OECD-Arbeitsgruppe gegen Bestechung und international renommierter Korruptionsexperte, die Keynote zur Zukunft der Antikorruptions-Compliance. Das weitere Programm spannte den Bogen über aktuelle Herausforderungen der Branche – von ESG-Fragen über Cybercrime bis hin zu Trade Compliance und Risikomanagement. Die Fachvorträge wurden moderiert von Kerstin Farkas-Lang und Patrick Göschl (PwC), Sonja Irresberger (KPMG) sowie Martin Eckel (Taylor Wessing).

Die interaktiven Formate starteten mit einer Podiumsdiskussion zum Kartellrecht mit Vertreter:innen von Taylor Wessing, Barnert Egermann Illigasch, Swietelsky AG und der BWB, moderiert von Michael Köttritsch (Die Presse). Eine Premiere war die Fokusgruppe Compliance & ESG des Formats „Women in Law“: Unter dem Motto „Karriereboost Compliance“ diskutierten unter der Moderation von Verena Stagl (Taylor Wessing) sowie Sophie Martinetz (Future Law) Expertinnen wie Elisabeth Götz (Aldi Süd), Katharina Schönauer (KPMG), Erika Stark-Rittenauer (E+H Rechtsanwälte) sowie Louise-Marie Petrovic (Bundesministerium für Inneres) über Karrierewege im Compliance-Bereich.

Menschenrechte, KI und soziale Verantwortung

Die Young Professionals Keynote von Sara Soltani, Expertin für Antidiskriminierung und Menschenrechte, legte den Schwerpunkt auf Diversität als essenziellen Bestandteil der ESG-Dimension „Social“.

Ergänzend unterstrich Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, dass Unternehmen Menschenrechte stärker in ihre Nachhaltigkeitsstrategien integrieren müssen.

Auch Künstliche Intelligenz rückte in den Fokus: Beim interaktiven Business-Theater zeigten Nathalie Alon, Gerald Dipplinger (PwC) und Angelo Zoccola (Erste Group Services GmbH), wie AI-Compliance zwischen Regulierung und Innovation ausbalanciert werden könne.

Live-Podcast und Compliance Cocktail

Ein weiterer Programmpunkt war die Live-Aufzeichnung des Podcasts „Inhouse Counsel Corner“ von LexisNexis Österreich, in dem Eva Ritter (RHI Magnesita) und Martin Reichetseder (.Loupe) über die Schnittstelle von Rechtsabteilung und Compliance diskutierten. „Compliance bedeutet für mich, sich ordentlich zu verhalten. Compliance bedeutet für mich, ich stelle den Menschen ins Zentrum. Compliance ist kein Geschäftsverhinderer“, so Reichetseder. Den Abschluss des Events bildete wie gewohnt der traditionelle „Compliance Cocktail“.

LexisNexis Österreich-Geschäftsführerin Susanne Mortimore: „Das Programm des CSD 2025 steht für Innovation und Veränderung – beides essenzielle Werte für LexisNexis und all unsere Produkte, allen voran der Compliance Praxis. Als kompetente Partner unterstützen wir dabei, gestärkt und motiviert in die Compliance-Zukunft zu gehen. Nicht zuletzt aufgrund der großartigen Speakerinnen und Speaker, aber auch durch den qualitativ hochwertigen Austausch innerhalb unserer Compliance Community, war der diesjährige CSD ein besonderer Erfolg.“