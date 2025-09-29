 Open menu
Business, Recht, Steuer, Tools, Veranstaltung

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

Mark Pieth, Susanne Mortimore, Markus Nowak ©Christian Miekes / LexisNexis

Wien. Unter dem Motto „Rule? Act. Comply!“ fand der Compliance Solutions Day wieder in der Orangerie Schönbrunn statt – mit Themen von Antikorruption bis Risikomanagement.

Unter dem Motto „Rule? Act. Comply!“ fand am 25. September 2025 wieder der Compliance Solutions Day in der historischen Orangerie von Schloss Schönbrunn statt. Österreichs Fachkonferenz für Compliance setzte erneut auf praxisnahe Diskussionen mit fachlichem Tiefgang und viel Gelegenheit zum Networking, so Veranstalter LexisNexis.

Impulse von Antikorruption bis Risikomanagement

Eröffnet wurde die Konferenz von Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich. Zu Beginn hielt Mark Pieth, ehemaliger Präsident der OECD-Arbeitsgruppe gegen Bestechung und international renommierter Korruptionsexperte, die Keynote zur Zukunft der Antikorruptions-Compliance. Das weitere Programm spannte den Bogen über aktuelle Herausforderungen der Branche – von ESG-Fragen über Cybercrime bis hin zu Trade Compliance und Risikomanagement. Die Fachvorträge wurden moderiert von Kerstin Farkas-Lang und Patrick Göschl (PwC), Sonja Irresberger (KPMG) sowie Martin Eckel (Taylor Wessing).

Die interaktiven Formate starteten mit einer Podiumsdiskussion zum Kartellrecht mit Vertreter:innen von Taylor Wessing, Barnert Egermann Illigasch, Swietelsky AG und der BWB, moderiert von Michael Köttritsch (Die Presse). Eine Premiere war die Fokusgruppe Compliance & ESG des Formats „Women in Law“: Unter dem Motto „Karriereboost Compliance“ diskutierten unter der Moderation von Verena Stagl (Taylor Wessing) sowie Sophie Martinetz (Future Law) Expertinnen wie Elisabeth Götz (Aldi Süd), Katharina Schönauer (KPMG), Erika Stark-Rittenauer (E+H Rechtsanwälte) sowie Louise-Marie Petrovic (Bundesministerium für Inneres) über Karrierewege im Compliance-Bereich.

Menschenrechte, KI und soziale Verantwortung

  • Die Young Professionals Keynote von Sara Soltani, Expertin für Antidiskriminierung und Menschenrechte, legte den Schwerpunkt auf Diversität als essenziellen Bestandteil der ESG-Dimension „Social“.
  • Ergänzend unterstrich Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, dass Unternehmen Menschenrechte stärker in ihre Nachhaltigkeitsstrategien integrieren müssen.
  • Auch Künstliche Intelligenz rückte in den Fokus: Beim interaktiven Business-Theater zeigten Nathalie Alon, Gerald Dipplinger (PwC) und Angelo Zoccola (Erste Group Services GmbH), wie AI-Compliance zwischen Regulierung und Innovation ausbalanciert werden könne.

Live-Podcast und Compliance Cocktail

Ein weiterer Programmpunkt war die Live-Aufzeichnung des Podcasts „Inhouse Counsel Corner“ von LexisNexis Österreich, in dem Eva Ritter (RHI Magnesita) und Martin Reichetseder (.Loupe) über die Schnittstelle von Rechtsabteilung und Compliance diskutierten. „Compliance bedeutet für mich, sich ordentlich zu verhalten. Compliance bedeutet für mich, ich stelle den Menschen ins Zentrum. Compliance ist kein Geschäftsverhinderer“, so Reichetseder. Den Abschluss des Events bildete wie gewohnt der traditionelle „Compliance Cocktail“.

LexisNexis Österreich-Geschäftsführerin Susanne Mortimore: „Das Programm des CSD 2025 steht für Innovation und Veränderung – beides essenzielle Werte für LexisNexis und all unsere Produkte, allen voran der Compliance Praxis. Als kompetente Partner unterstützen wir dabei, gestärkt und motiviert in die Compliance-Zukunft zu gehen. Nicht zuletzt aufgrund der großartigen Speakerinnen und Speaker, aber auch durch den qualitativ hochwertigen Austausch innerhalb unserer Compliance Community, war der diesjährige CSD ein besonderer Erfolg.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober
  2. Women in Law startet neue Fokusgruppe für Compliance und ESG
  3. Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025
  4. KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Frauenanteil in den Vorständen liegt jetzt bei 13,8 Prozent

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Das ist der neue sechsköpfige Vorstand des Salon Real

Neu in Finanz:

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Neu in Recht:

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

Stromfördergesetz für Industrie im Parlament: Bei Überlastung wird gekürzt

Kanzlei-Events: Takeover bei Saxinger, Aufträge bei FSM, Honig bei fwp und mehr

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Firmen-Steuerschulden als Haftungsfalle für Prokuristen: Neues Urteil

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten