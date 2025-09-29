 Open menu
Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Wien. Mit den Neuerungen bei der Geldwäscheprävention beschäftigt sich ein Präsenzseminar für Banker und andere Finanzprofis am 14. und 15.10.2025.

Auf dem Programm der (anmelde- und kostenpflichtigen) zweitägigen Veranstaltung „Geldwäscheprävention Präsenzseminar“ stehen aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, so der Finanzverlag. Die beiden Tage des Events sind getrennt buchbar.

Zielgruppen sind laut Veranstalter neben den Banken und ihren MItarbeiter:innen, Finanzinstitute, Fondsgesellschaften, Kryptoasset-Dienstleister und Versicherer, außerdem Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Notare.

Die Themen

Auf der Tagesordnung stehen demnach Neuerungen auf der europäischen und internationalen Ebene / AMLA und AML Paket; Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis, die Quintessenz der FMA-Rundschreiben und Fallbeispiele; Compliance-Package u. Wirtschaftliches Eigentümerregister u.a.

Auch aktuelle Themen für Geldwäschereibeauftragte, die risikobasierte Anwendung der Sorgfaltspflichten (Know Your Customer-Prinzip, WiEigentümer, Offshore-Unternehmen) und die Anforderungen an Auslagerungen im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung stehen auf dem Programm; weiters Monitoringsysteme (Kunden/Transaktionen), Finanzsanktionen und Embargos (u.a. Russland) und mehr.

Es tragen vor:

  • Mag. Christa Drobesch
  • Mag. Christopher Frais, LL.B.
  • RA Dr. Bettina Hörtner
  • Dr. Angelika Trautmann
  • MMag Alexander Zarari

Zur Veranstaltung erscheint im Finanzverlag auch das Praxishandbuch FM-GwG, dessen Herausgeberinnen Hörtner und Trautmann sind.

 

