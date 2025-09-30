ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

Österreich. Das ASW-Diplom Buchhaltung ist seit kurzem auf NQR-Stufe 5 bewertet: Als erstes Diplom seiner Art erhielt es diese europaweit gültige Einstufung.

Das ASW-Diplom Buchhaltung ist seit kurzem auf NQR-Stufe 5 eingestuft. Es ist damit das einzige Buchhaltungsdiplom in Österreich auf diesem Niveau, so eine Aussendung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) ist ein Instrument zur Einordnung der Qualifikationen des österreichischen Bildungssystems, das Ausbildungen über den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) europaweit vergleichbar macht: Das soll für Transparenz und Vergleichbarkeit von Abschlüssen in Europa sorgen. Nun hat mit dem ASW-Diplom Buchhaltung erstmals ein solcher Kurs eine europaweit gültige NQR-Einstufung erhalten, heißt es.

Das Diplom Buchhaltung

Die ASW will mit ihrem ASW-Diplom Buchhaltung eine qualitätsvolle Ausbildung anbieten, die berufsfokussiert und praxisnah auf entsprechende Karrieremöglichkeiten abziele. Diese Ausbildung ist nun, erstmalig in Österreich, dem NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen) – Stufe 5 zugeordnet. Das soll sichtbar und transparent machen, über welche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen die Absolvent:innen in diesem speziellen Bereich der Buchhaltung verfügen – ein wichtiger Indikator für das Qualifikationsniveau und zur Vergleichbarkeit für Bildungs-Interessierte, aber auch für (potenzielle) Arbeitgeber:innen, so die ASW.

Die Einstufung bedeutet konkret: Der Abschluss entspricht zum Beispiel dem Qualifikationsniveau einer BHS-Matura, die Absolvent:innen verfügen über umfassende Fach- und Handlungskompetenzen in der Buchhaltung – von der selbstständigen Erfassung laufender Geschäftsfälle bis hin zur Erstellung von Auswertungen und der kompetenten Beratung von Klient:innen.

Damit erhalten die Absolvent:innen ein anerkanntes Diplom, das ihre Karrierechancen in WT-Kanzleien, Unternehmen und Organisationen erhöht, wie es heißt. Arbeitgeber:innen wissen demnach, dass Absolvent:innen des ASW-Buchhaltungsdiploms besonders berufsfokussiert und praxisorientiert ausgebildet und entsprechend wertvolle Mitarbeiter:innen sind.

NQR: 8 Qualifikationsniveaus in Europa

Beim NQR können nationale Qualifikationen aus unterschiedlichen Bildungsbereichen (von der beruflichen Bildung, der Hochschulbildung bis hin zur Aus- und Weiterbildung) aufgrund ihrer Lernergebnisse insgesamt 8 Qualifikationsniveaus zugeordnet werden. So entspricht ein Bachelorabschluss beispielsweise dem NQR 6 und ein Masterabschluss dem NQR 7.

Über den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) als Übersetzungsinstrument werden alle national zugeordneten Qualifikationen referenziert und so vergleichbar gemacht. Damit soll unter anderem die Transparenz von Qualifikationen erhöht und die Lernergebnisorientierung von Bildungsangeboten weiterentwickelt werden.