Der „Sprung ins Kalte Wasser“ für 200 (angehende) Rechtsprofis

Der Sprung ins Kalte Wasser ©Juristenverband

Wien. Beim „Sprung ins Kalte Wasser“, der Messe für angehende Rechtsanwälte des Juristenverbands, ging es heuer um Spezialisierung, KI und mehr.

Am 25.09.2025 fand am Erste Campus der „Sprung ins Kalte Wasser“, die größte Messe für angehende Rechtsanwälte, statt, heißt es in einer Aussendung des österreichischen Juristenverbands: Er organisiert diese alljährliche Veranstaltung für Konzipienten und solche fertigen Rechtsanwälte, die derzeit noch unselbständig tätig sind. Die Veranstaltung Ende September war demnach der erste große Event des Vereins in diesem Herbst.

Schwerpunkt Spezialisierung

Unter den rund 200 Gästen waren auch heuer wieder Vertreter der RAK Wien, der Präsident der Strafverteidigervereinigung und der Präsident des Juristenverbandes, heißt es weiter.

Mehr als ein Dutzend Aussteller waren diesmal vertreten – darunter erstmals zahlreiche Anbieter von KI-Applikationen. Der Schwerpunkt des Branchenevents lag heuer auf dem Thema „Spezialisierung für Rechtsanwälte“. Gastgeber Alexander T. Scheuwimmer, Präsident des Juristenverbands: „Der große Anklang, den diese Veranstaltung Jahr für Jahr findet, ist ein deutlicher Zeichen für die Popularität der freien Berufe im Allgemeinen und des Berufs des Rechtsanwalts im Besonderen.“

