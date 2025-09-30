 Open menu
Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Andrea Sassen-Abfalter ©OeHT / David Sailer

Management. Andrea Sassen-Abfalter und Matthias Matzer bilden die neue Geschäftsführung der Hotel- und Tourismusbank (OeHT). Martin Hofstetter wechselt intern.

Andrea Sassen-Abfalter und Matthias Matzer bilden ab 1. Oktober das neue Geschäftsführungsteam der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank GmbH (OeHT), so eine Aussendung der OeHT-Mutter Kontrollbank.

Die Aufgabenverteilung

Sassen-Abfalter zeichnet demnach für den Bereich der Marktfolge verantwortlich, während Matzer weiterhin die Marktagenden steuert. „Der Tourismus hat als Wirtschaftszweig in Österreich enorme Bedeutung. Nicht nur die hohe Wertschöpfung in den Regionen, sondern auch der Imagegewinn für heimische Produkte sowie Qualitätsstandards liefern einen Mehrwert für die gesamte Wirtschaft. Mit Andrea Sassen-Abfalter verstärkt nun eine ausgewiesene Marktfolgeexpertin mit großer Fach- und Führungskompetenz die OeHT-Geschäftsführung. Es freut mich sehr, Andrea Sassen-Abfalter für diese Position gewonnen zu haben. Martin Hofstetter danke ich für seinen großen Einsatz und sein hohes Engagement für den Tourismus und freue mich, dass er sein Know-how künftig in anderen Funktionen dem Unternehmen zur Verfügung stellen wird“, so OeKB-Vorstand und OeHT-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Bernkopf.

Die Laufbahn

Sassen-Abfalter absolvierte das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Nach dem Abschluss des Gerichtsjahres und der Tätigkeit in einer Rechtsanwaltskanzlei startete sie ihre Bankkarriere in der UniCredit Bank Austria AG, wo sie mit mehreren Führungsfunktionen betraut wurde. 2018 übernahm sie die Leitung der Abteilung Legal & Compliance in der OeKB.

Die Juristin war langjähriges Aufsichtsratsmitglied der OeHT und hat weiterhin einige Aufsichtsratsmandate im Bereich des Energiemarktes inne, heißt es. Darüber hinaus engagiere sich die 54-jährige im Mentoring und rund um Themen wie Female Leadership und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Neue Aufgaben für Martin Hofstetter

Martin Hofstetter, der bisher das zweite Geschäftsführungsmandat innehatte, werde der OeHT weiterhin mit seiner Expertise zur Seite stehen. Hofstetter werde demnach künftig den Bereich Finanz- und Rechnungswesen leiten und als Geschäftsführer der Tourism Investment Services GmbH (TIS) eine zentrale Rolle in der strategischen Beratung der heimischen Tourismusbranche spielen.

Die OeHT steht im Eigentum der Oesterreichischen Kontrollbank und der Raiffeisen ÖHT Beteiligungs GmbH und wickelt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus die gewerbliche Tourismusförderung der Republik Österreich ab.

