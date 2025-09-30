 Open menu
Business, Recht, Tools, Veranstaltung

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Günther Leissler Schönherr KI Extrajournal.Net
Günther Leissler (© Schönherr / beigestellt)

Wien. Die Tech&Law Academy soll aktuelle Digital-Themen in den Blickpunkt rücken, und zwar nicht nur für Fachexperten, sagt Schönherr-Partner Günther Leissler: Themen wie KI oder DSGVO stehen „mitten im Leben“.

Am 17.9.2025 fand das erste Mal das neue Event-Format „Schönherr Tech&Law Academy“ im HQ der Wiener Wirtschaftskanzlei an der Ringstraße statt. Das IT/IP-Team der Wirtschaftskanzlei will mit der Tech&Law Academy die vielen Digitalisierungsthemen in den Blickpunkt rücken, die aktuell Gesellschaft und Wirtschaft bewegen – von KI & Regulierung bis zu Datenschutz & DSGVO.

Dabei sollen sich nicht nur Unternehmensjuristen angesprochen fühlen, so Schönherr-Partner Günter Leissler zu Extrajournal.Net: KI beispielsweise stehe inzwischen „mitten in unserem Leben“ und die daraus resultierenden Rechtsfragen sind laut Leissler auch für Management und Politik, Wissenschaft, Arbeitnehmer:innenvertreter u.v.m. bedeutsam.

„Ein schwierig zu lesendes Gesetz“

„Sehr schlecht geschrieben“, sogar „unverständlich“: So lauteten Kommentare des Fachpublikums zum Thema der ersten Tech&Law Academy, nämlich dem EU Data Act. Dafür kann der Veranstalter freilich nichts, denn aller Kritik an der juristischen Redaktion zum Trotz ist das Thema höchst bedeutsam: Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich mit dem Data Act sozusagen der Bruder der DSGVO angeschlichten und ist am 12.9.2025 in Kraft getreten.

Der Data Act regelt, was mit der Datenflut geschieht, die moderne vernetzte Systeme – von der WLAN-Mikrowelle über E-Autos bis zum Airbus – in immer gewaltigeren Mengen produzieren. Er soll im Gegensatz zur DSGVO nicht Auswüchse der Digitalisierung verhindern, sondern die Entstehung einer modernen Digitalwirtschaft in Europa unterstützen, in dem der Zugang zu (nicht personifizierten) Daten geregelt und erleichtert wird.

So sollen Start-ups beispielsweise auf die Verkehrsdaten zugreifen können, die die Fahrzeuge der Automobilkonzerne täglich produzieren. Oder auch auf die Daten, die die vernetzten Traktoren der modernen Landwirtschaft in Massen generieren. Die Vortragenden der Tech&Law Academy, Univ.-Prof. Christiane Wendehorst und Patrick Majcen, haben die EU-Kommission bei der Erstellung von Musterverträgen unterstützt und thematisierten bei dem Event, wer zu welchen Bedingungen nach dem Data Act Anspruch auf „seine“ Daten hat und was Unternehmen beachten müssen.

Dabei kann es durchaus zu Streitfällen kommen, das Thema ist bei weitem nicht so trocken wie es klingt. Was tut beispielsweise der genannte Autokonzern, wenn er hinter dem harmlosen Start-up in Wahrheit einen gefährlichen großen Konkurrenten (in getarnter Form) vermutet? Juristische Streitigkeiten erheblichen Ausmaßes könnten die Folge sein, schließlich geht es potenziell um wichtigste Betriebsgeheimnisse. Wobei manche Juristen sogar die Meinung vertreten, dass Unternehmen beim Data Act in Vorleistung treten müssen, wie Wendehorst schildert: Demnach müsste der Autokonzern die umstrittenen Daten zunächst einmal liefern und würde erst danach dagegen juristisch vorgehen… wobei das Pferd dann natürlich schon längst aus dem Stall wäre. Wendehorst selbst sieht allerdings keine Verpflichtung zur Vorleistung, wie sie vor Ort ebenfalls festhielt.

Informationsfreiheit und Datenschutz

Der nächst Event der Tech&Law Academy wird sich am 21. Oktober mit der Informationsfreiheit beschäftigen: Diese gilt seit 1. September, das Amtsgeheimnis ist Geschichte. „Die Begriffe Amtsgeheimnis und Amtsverschwiegenheit sind aus über 300 Bundes- und Landgesetzen entfernt worden. An ihre Stelle ist eine proaktive Informationspflicht für staatliche Organe und ein neues verfassungsgesetzlich gewährleistetes Grundrecht auf Informationszugang bei staatlichen und staatsnahen Stellen getreten. Das neue Grundrecht ist aber nicht absolut. Die Geheimhaltung von Informationen kann insb zum Schutz anderer Grundrechte weiterhin geboten sein“, so die Ankündigung. Zu Gast sind laut Leissler Trendexperte Harald Pitters und Wirtschaftspsychologin Julia Pitters.

Die weiteren Termine finden von November bis Jänner statt und beschäftigen sich unter Anwesenheit spezialisierter Rechtsanwält:innen und Fachexpert:innen mit folgenden Themen:

  • KI (Rechtsanforderungen unter der KI-Verordnung, Einrichtung einer KI-Governance, fairer und ethischer Einsatz, Erzielung von Akzeptanz der KI innerhalb und außerhalb des Unternehmens)
  • Digitale Rechte- alle Gesetze zur Datenregulierung im Überblick (Data Act, Digital Services Act, DSGVO, Cyber Resilience Act, NIS 2, AI Act,…)
  • Digitale Sicherheit („Incident Response“, also die richtige Reaktion auf Datenleck, Hackangriff, Ransomware Angriff… u.a. mit dem Bundeskriminalamt)

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kanzlei-Events: Takeover bei Saxinger, Aufträge bei FSM, Honig bei fwp und mehr
  2. Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co
  3. Doppel-Emission der Asfinag mit Schönherr und Binder Grösswang
  4. Wenn Städte und Regionen KI einsetzen: Die Regeln und Verträge

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Frauenanteil in den Vorständen liegt jetzt bei 13,8 Prozent

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Neu in Finanz:

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Zurich-Manager Jochen Zöschg leitet Europäische Reiseversicherung

Neu in Recht:

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Der „Sprung ins Kalte Wasser“ für 200 (angehende) Rechtsprofis

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

Stromfördergesetz für Industrie im Parlament: Bei Überlastung wird gekürzt

Kanzlei-Events: Takeover bei Saxinger, Aufträge bei FSM, Honig bei fwp und mehr

Neu in Steuer:

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Steuer-Startup taxado nach zwei Jahren: „Die Jobplattform ist nur ein kleiner Teil“

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

Zwei neue China-Automarken starten mit Ex-Mercedes-Manager an Bord

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025