Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Wien. Die Tech&Law Academy soll aktuelle Digital-Themen in den Blickpunkt rücken, und zwar nicht nur für Fachexperten, sagt Schönherr-Partner Günther Leissler: Themen wie KI oder DSGVO stehen „mitten im Leben“.

Am 17.9.2025 fand das erste Mal das neue Event-Format „Schönherr Tech&Law Academy“ im HQ der Wiener Wirtschaftskanzlei an der Ringstraße statt. Das IT/IP-Team der Wirtschaftskanzlei will mit der Tech&Law Academy die vielen Digitalisierungsthemen in den Blickpunkt rücken, die aktuell Gesellschaft und Wirtschaft bewegen – von KI & Regulierung bis zu Datenschutz & DSGVO.

Dabei sollen sich nicht nur Unternehmensjuristen angesprochen fühlen, so Schönherr-Partner Günter Leissler zu Extrajournal.Net: KI beispielsweise stehe inzwischen „mitten in unserem Leben“ und die daraus resultierenden Rechtsfragen sind laut Leissler auch für Management und Politik, Wissenschaft, Arbeitnehmer:innenvertreter u.v.m. bedeutsam.

„Ein schwierig zu lesendes Gesetz“

„Sehr schlecht geschrieben“, sogar „unverständlich“: So lauteten Kommentare des Fachpublikums zum Thema der ersten Tech&Law Academy, nämlich dem EU Data Act. Dafür kann der Veranstalter freilich nichts, denn aller Kritik an der juristischen Redaktion zum Trotz ist das Thema höchst bedeutsam: Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hat sich mit dem Data Act sozusagen der Bruder der DSGVO angeschlichten und ist am 12.9.2025 in Kraft getreten.

Der Data Act regelt, was mit der Datenflut geschieht, die moderne vernetzte Systeme – von der WLAN-Mikrowelle über E-Autos bis zum Airbus – in immer gewaltigeren Mengen produzieren. Er soll im Gegensatz zur DSGVO nicht Auswüchse der Digitalisierung verhindern, sondern die Entstehung einer modernen Digitalwirtschaft in Europa unterstützen, in dem der Zugang zu (nicht personifizierten) Daten geregelt und erleichtert wird.

So sollen Start-ups beispielsweise auf die Verkehrsdaten zugreifen können, die die Fahrzeuge der Automobilkonzerne täglich produzieren. Oder auch auf die Daten, die die vernetzten Traktoren der modernen Landwirtschaft in Massen generieren. Die Vortragenden der Tech&Law Academy, Univ.-Prof. Christiane Wendehorst und Patrick Majcen, haben die EU-Kommission bei der Erstellung von Musterverträgen unterstützt und thematisierten bei dem Event, wer zu welchen Bedingungen nach dem Data Act Anspruch auf „seine“ Daten hat und was Unternehmen beachten müssen.

Dabei kann es durchaus zu Streitfällen kommen, das Thema ist bei weitem nicht so trocken wie es klingt. Was tut beispielsweise der genannte Autokonzern, wenn er hinter dem harmlosen Start-up in Wahrheit einen gefährlichen großen Konkurrenten (in getarnter Form) vermutet? Juristische Streitigkeiten erheblichen Ausmaßes könnten die Folge sein, schließlich geht es potenziell um wichtigste Betriebsgeheimnisse. Wobei manche Juristen sogar die Meinung vertreten, dass Unternehmen beim Data Act in Vorleistung treten müssen, wie Wendehorst schildert: Demnach müsste der Autokonzern die umstrittenen Daten zunächst einmal liefern und würde erst danach dagegen juristisch vorgehen… wobei das Pferd dann natürlich schon längst aus dem Stall wäre. Wendehorst selbst sieht allerdings keine Verpflichtung zur Vorleistung, wie sie vor Ort ebenfalls festhielt.

Informationsfreiheit und Datenschutz

Der nächst Event der Tech&Law Academy wird sich am 21. Oktober mit der Informationsfreiheit beschäftigen: Diese gilt seit 1. September, das Amtsgeheimnis ist Geschichte. „Die Begriffe Amtsgeheimnis und Amtsverschwiegenheit sind aus über 300 Bundes- und Landgesetzen entfernt worden. An ihre Stelle ist eine proaktive Informationspflicht für staatliche Organe und ein neues verfassungsgesetzlich gewährleistetes Grundrecht auf Informationszugang bei staatlichen und staatsnahen Stellen getreten. Das neue Grundrecht ist aber nicht absolut. Die Geheimhaltung von Informationen kann insb zum Schutz anderer Grundrechte weiterhin geboten sein“, so die Ankündigung. Zu Gast sind laut Leissler Trendexperte Harald Pitters und Wirtschaftspsychologin Julia Pitters.

Die weiteren Termine finden von November bis Jänner statt und beschäftigen sich unter Anwesenheit spezialisierter Rechtsanwält:innen und Fachexpert:innen mit folgenden Themen:

KI (Rechtsanforderungen unter der KI-Verordnung, Einrichtung einer KI-Governance, fairer und ethischer Einsatz, Erzielung von Akzeptanz der KI innerhalb und außerhalb des Unternehmens)

Digitale Rechte- alle Gesetze zur Datenregulierung im Überblick (Data Act, Digital Services Act, DSGVO, Cyber Resilience Act, NIS 2, AI Act,…)

Digitale Sicherheit („Incident Response“, also die richtige Reaktion auf Datenleck, Hackangriff, Ransomware Angriff… u.a. mit dem Bundeskriminalamt)