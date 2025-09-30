 Open menu
Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Pallas Athene ©Parlamentsdirektion / Hertha Hurnaus

Wirtschaftsförderung. Österreich erhöht den Investitionsfreibetrag (IFB), aber nur befristet: Das Förder-Modell geht jetzt durch den Nationalrat.

Bei der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des abnutzbaren Anlagevermögens können Unternehmen in Österreich bisher schon einen Investitionsfreibetrag (IFB) als Betriebsausgabe geltend machen. In schwierigen Zeiten wird das Instrument des IFB von der Regierung gerne herangezogen, um durch Änderung der Parameter die Investitionsfreudigkeit der Unternehmen zu erhöhen – und so hoffentlich die Wirtschaft anzukurbeln.

Auch in der aktuellen, hartnäckigen Rezession wird zum Instrument des IFB gegriffen. ÖVP, SPÖ und NEOS wollen ihn befristet erhöhen: Dem im Parlament eingebrachten Initiativantrag zufolge sollen Investitionen und Anschaffungen zwischen dem 1. November 2025 und dem 31. Dezember 2026 stärker begünstigt werden. Aufgrund einer Fristsetzung werde der Finanzausschuss bis spätestens 14. Oktober 2025 über den Antrag beraten (Link zum Antrag: 494/A; Finanzausschuss des Nationalrats).

Befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags

Der Investitionsfreibetrag soll künftig erhöht werden und anstelle von 10% nunmehr 20% betragen. Für Investitionen in Ökologisierung soll der Investitionsfreibetrag befristet von 15% auf 22% angehoben werden.

Keine Voraussetzung ist, dass die Anschaffung oder Herstellung erst im begünstigten Zeitraum beginnt bzw. in diesem endet, so der Initiativantrag. In diesen Fällen ist abzugrenzen.

Die Antragsteller Andreas Ottenschläger (ÖVP), Kai Jan Krainer (SPÖ) und Markus Hofer (NEOS) begründen dies mit der Konjunkturbelebung für sämtliche im befristeten Zeitraum gesetzten Investitionsmaßnahmen, wie die Parlamentskorrespondenz berichtet.

