BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

Wien. BDO ernennt vier neue Partner in den Bereichen M&A, Interim Management, Sustainability und Abschlussprüfung.

BDO Austria befördert vier Führungskräfte mit 1.10.2025 zu Partner:innen, so eine Aussendung.

Die vier neuen Partner

  • Vanessa Bussmann ist laut den Angaben auf den Bereich Deal Advisory, insbesondere M&A-Transaktionen sowie Value Creation, spezialisiert. In den mehr als 14 Jahren bei BDO habe sie namhafte Transaktionen begleitet und widmet sich außerdem der Koordination des BDO CEE Clusters.
  • Thomas Fischer ist Steuerberater und seit fast zehn Jahren bei BDO tätig. Der Finanzspezialist leitet seit dem vergangenen Jahr das Interim Management Team, das Kund:innen bei der Überbrückung von Vakanzen in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, Steuern und Controlling unterstützt.
  • Wirtschaftsprüfer Christoph Leutgeb ist seit acht Jahren bei BDO und auf Unternehmen in der Krise spezialisiert. Sein Fokus liegt auf dem Bereich Restructuring, in dem er Unternehmen in finanzieller Schieflage zurück in ruhigere Fahrwasser und Stabilität führe.
  • Verena Wiltsche ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin sowie zertifizierte Sustainability-Prüferin und seit 17 Jahren bei BDO in der Abschlussprüfung tätig. Seit Beginn des Geschäftsjahres leitet sie den Bereich Prüfung von nichtfinanziellen Informationen.

