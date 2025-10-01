 Open menu
Business, Recht, Tools

Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Hans Kristoferitsch ©Cerha Hempel / Barbara Nidetzky

Anwälte & Startups. Kanzlei Cerha Hempel hat gemeinsam mit Codara das KI-gestützte „Regulatory Monitoring“  gestartet. Das erste österreichische Legal LLM-Modell soll folgen.

Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel hat wie berichtet gerade mit dem Wiener KI-Startup Codara ein KI-gestütztes Regulatory Monitoring Tool gelauncht: „Codara Regulatory Monitoring“ überwacht für Unternehmen kontinuierlich relevante Rechtsquellen wie RIS oder EUR-Lex. Hans Kristoferitsch, zuständiger Partner bei Cerha Hempel: „Wir beschäftigen uns als Kanzlei schon länger mit KI und Codara ist uns als innovatives junges Unternehmen aufgefallen. Wir waren Betatester für die Anwendung ‚Urteile finden‘ von Codara, die es weiterhin gibt und die weiterentwickelt wurde, um auch Gesetzestexte, usw. zu beobachten.“

Danach wurden die Ziele höher gesteckt: Man hat sich 2024 gemeinsam erfolgreich für ein FFG-Projekt zur Entwicklung des ersten österreichischen Legal Large Language Models (LLM) beworben, also eines KI-Modells speziell für die Rechtsanwender. „Das ist derzeit in Entwicklung, da sind wir mittendrin“, so Kristoferitsch zu Extrajournal.Net.

Der Zeithorizont bis zum Launch liegt bei etwa zwei Jahren ab Projektstart. Eine solche Austro-KI könnte die Rechtsprofis von LLMs auf US-Basis unabhängig machen, die aus Datenschutzgründen für viele Anwält:innen ein heikles Thema sind. „Motiviert durch die Einschränkungen und Herausforderungen, die durch den EU AI Act aufgeworfen werden, einschließlich strenger Compliance-Anforderungen, Nachhaltigkeitsbedenken sowie dem Bedarf an transparenter und vertrauenswürdiger KI“, heißt es auf der Projektseite der FFG.

Die neue App

Das jetzt gestartete „Codara Regulatory Monitoring Tool“ richtet sich an Unternehmen, weil auch die vor dem Problem stehen, dass es immer aufwändiger wird, sämtliche neuen Veröffentlichungen zu den relevanten Rechtsgebieten zu verfolgen, so Cerha Hempel. Als Wirtschaftskanzlei und Codara-Kooperationspartner kenne man die Qualitäten der Software. Einige der Unternehmen, die auf der Referenzkundenliste von Codara stehen, sind aus Deal Reports der Vergangenheit auch als Klienten von Cerha Hempel bekannt, darunter die Spar AG.

Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt. „Es ist für uns auch spannend, dass die User direkt aus dem Tool heraus Anfragen bei uns platzieren können, wenn sie zu einem Thema mehr Hilfe brauchen – so kommen wir mit Unternehmen in Kontakt, die uns vielleicht noch gar nicht kennen“, sagt Kristoferitsch.

Das System verarbeitet laut den Angaben wöchentlich über 1.000 Rechtsdokumente und nutze speziell auf Rechtstexte trainierte KI-Modelle, um Halluzinationen zu minimieren und entsprechende Genauigkeit sicherzustellen. Änderungen werden identifiziert, analysiert und mit Zusammenfassungen sowie konkreten Handlungsempfehlungen aufbereitet. Darüber hinaus bietet Cerha Hempel zusätzlich einen Managed Service an – und die User können sich direkt aus dem Tool heraus an die Wirtschaftskanzlei wenden.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Bei Schönherr und Dorda schlägt die Stunde der neuen Büros
  2. Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen
  3. Kanzlei-Events: Takeover bei Saxinger, Aufträge bei FSM, Honig bei fwp und mehr
  4. Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Frauenanteil in den Vorständen liegt jetzt bei 13,8 Prozent

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Neu in Finanz:

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Neu in Recht:

Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Naturschutz im Bauverfahren: Webinar für die Projektentwicklung

Neueröffnung der Familien- und Jugendgerichtshilfe Salzburg

Bei Schönherr und Dorda schlägt die Stunde der neuen Büros

RECHTaktuell von Manz bringt den „großen Kraftakt“ auf 4.512 Seiten

Neu in Steuer:

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co