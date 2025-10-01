Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Anwälte & Startups. Kanzlei Cerha Hempel hat gemeinsam mit Codara das KI-gestützte „Regulatory Monitoring“ gestartet. Das erste österreichische Legal LLM-Modell soll folgen.

Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel hat wie berichtet gerade mit dem Wiener KI-Startup Codara ein KI-gestütztes Regulatory Monitoring Tool gelauncht: „Codara Regulatory Monitoring“ überwacht für Unternehmen kontinuierlich relevante Rechtsquellen wie RIS oder EUR-Lex. Hans Kristoferitsch, zuständiger Partner bei Cerha Hempel: „Wir beschäftigen uns als Kanzlei schon länger mit KI und Codara ist uns als innovatives junges Unternehmen aufgefallen. Wir waren Betatester für die Anwendung ‚Urteile finden‘ von Codara, die es weiterhin gibt und die weiterentwickelt wurde, um auch Gesetzestexte, usw. zu beobachten.“

Danach wurden die Ziele höher gesteckt: Man hat sich 2024 gemeinsam erfolgreich für ein FFG-Projekt zur Entwicklung des ersten österreichischen Legal Large Language Models (LLM) beworben, also eines KI-Modells speziell für die Rechtsanwender. „Das ist derzeit in Entwicklung, da sind wir mittendrin“, so Kristoferitsch zu Extrajournal.Net.

Der Zeithorizont bis zum Launch liegt bei etwa zwei Jahren ab Projektstart. Eine solche Austro-KI könnte die Rechtsprofis von LLMs auf US-Basis unabhängig machen, die aus Datenschutzgründen für viele Anwält:innen ein heikles Thema sind. „Motiviert durch die Einschränkungen und Herausforderungen, die durch den EU AI Act aufgeworfen werden, einschließlich strenger Compliance-Anforderungen, Nachhaltigkeitsbedenken sowie dem Bedarf an transparenter und vertrauenswürdiger KI“, heißt es auf der Projektseite der FFG.

Die neue App

Das jetzt gestartete „Codara Regulatory Monitoring Tool“ richtet sich an Unternehmen, weil auch die vor dem Problem stehen, dass es immer aufwändiger wird, sämtliche neuen Veröffentlichungen zu den relevanten Rechtsgebieten zu verfolgen, so Cerha Hempel. Als Wirtschaftskanzlei und Codara-Kooperationspartner kenne man die Qualitäten der Software. Einige der Unternehmen, die auf der Referenzkundenliste von Codara stehen, sind aus Deal Reports der Vergangenheit auch als Klienten von Cerha Hempel bekannt, darunter die Spar AG.

Doch es gibt noch einen weiteren Aspekt. „Es ist für uns auch spannend, dass die User direkt aus dem Tool heraus Anfragen bei uns platzieren können, wenn sie zu einem Thema mehr Hilfe brauchen – so kommen wir mit Unternehmen in Kontakt, die uns vielleicht noch gar nicht kennen“, sagt Kristoferitsch.

Das System verarbeitet laut den Angaben wöchentlich über 1.000 Rechtsdokumente und nutze speziell auf Rechtstexte trainierte KI-Modelle, um Halluzinationen zu minimieren und entsprechende Genauigkeit sicherzustellen. Änderungen werden identifiziert, analysiert und mit Zusammenfassungen sowie konkreten Handlungsempfehlungen aufbereitet. Darüber hinaus bietet Cerha Hempel zusätzlich einen Managed Service an – und die User können sich direkt aus dem Tool heraus an die Wirtschaftskanzlei wenden.