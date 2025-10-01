ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Assekuranzen & Management. Bei der ERGO Versicherung AG wird Petra Umbrich Chief Financial Officer (CFO). Sie war zuvor Head of Finance in der Uniqa-Gruppe.

Der Aufsichtsrat der ERGO Versicherung AG in Österreich hat Petra Umbrich zum 01.10.2025 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand des Unternehmens berufen, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Die Laufbahn

Petra Umbrich ist gebürtige Oberösterreicherin aus Vöcklabruck und studierte Betriebswirtin mit einem zusätzlichen Abschluss in Wirtschaftsrecht. Ihre Expertise im Finanzmanagement erwarb die geprüfte Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin laut den Angaben in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland. Zuletzt war sie viele Jahre als Head of Finance bei der Uniqa Insurance Group AG tätig.

Als CFO der ERGO Versicherung werde sie die Verantwortung für die Bereiche Treasury & Assetmanagement, Rechnungswesen, Controlling & Steuern, Procurement & Facilities und Aktuariat übernehmen.

Das Statement vom CEO

„Petra Umbrich passt hervorragend zu unserer Unternehmenskultur und stellt mir ihrer langjährigen Leadership Erfahrung eine ideale Ergänzung des Vorstandsteams dar. Sie ist es gewohnt, mit komplexen Themen umzugehen, und wird auch die Neuausrichtung von Prozessen in ihrem Ressort aktiv gestalten“, so ERGO-CEO Philipp Wassenberg.