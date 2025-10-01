 Open menu
Naturschutz im Bauverfahren: Webinar für die Projektentwicklung

Immos & Bau. Um Bewilligungsverfahren, Artenschutz und rechtliche Stolpersteine geht es bei einem Webinar im Oktober.

Der Naturschutz gewinnt bei Bauvorhaben zunehmend an Bedeutung, heißt es beim Linde Verlag: Sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum sind Projektentwickler:innen, Bauträger und Planer:innen mit einer Vielzahl rechtlicher Anforderungen konfrontiert.

Das zweistündige Webinar „Naturschutz im Bauverfahren“ soll am 23.10.2025 einen Überblick über die nationalen und europarechtlichen Grundlagen zu Natur- und Artenschutz liefern. Ziel ist, per Leitfaden die naturschutzfachlichen Aspekte schon vor und während der Projektentwicklung und -umsetzung sowie in Behördenverfahren entsprechend zu berücksichtigen. Die Vortragenden sind Barbara Fritsch-Raffelsberger (WIEBE) und Christina Klapf (fwp).

Die Themen

Behandelt werden laut Veranstalter u.a. Vorfragen zum Projektstart; rechtliche Grundlagen; naturschutzrechtliche Bewilligungstatbestände; Besonderheiten bei der Erwirkung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung; Vorbereitung eines naturschutzrechtlichen Einreichoperates; Ablauf des Bewilligungsprozesses, Sanktionen u.a.

