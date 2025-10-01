RECHTaktuell von Manz bringt den „großen Kraftakt“ auf 4.512 Seiten

Fachverlage. Die neue Ausgabe der Manz-Hauszeitschrift RECHTaktuell ist erschienen. Neues gibt es etwa zu einem „Kraftakt“ in Sachen ABGB.

Die Coverstory der RECHTaktuell ist diesmal der Großen Manz-Gesetzesausgabe zum ABGB gewidmet. Im Sprachgebrauch meist kurz als „Dittrich/Tades“ oder „Kapfer“ bezeichnet (nach den Herausgebern der verschiedenen Epochen), sind Generationen österreichischer Jurist:innen damit vertraut.

Für die 38. Auflage wurde das Werk laut den Angaben auf neue Beine gestellt und wird auch online aktualisiert und fortgeführt. Ein „wahrer Kraftakt“ für das heute achtköpfigen Autorenteam, wird Nadine Bösch dazu zitiert, Programmmanagerin im Bereich Zivilrecht.

Viel Arbeit für die neuen Zeiten

Die Neuaufstellung wurde insbesondere durch die Digitalisierung erforderlich, heißt es weiter. Seit der 37. Auflage sind immerhin 17 Jahre vergangen, allein unter dem Stichwort „Kindesunterhaltsrecht“ waren 2.555 Entscheidungen zu sichten. Der Gesamtumfang der 38. Auflage der Großen Gesetzesausgabe des ABGB liegt bei 4.512 Seiten.

Weitere Themen der Manz-Hauszeitschrift sind u.a. zwei Jahrzehnte „Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht“ (Matthias Neumayr und Gert-Peter Reissner), das 20-jährige Jubiläum der Steuerzeitschrift taxlex und eine Festschrift für den Richter, Herausgeber, Chefredakteur und Autor Edwin Gitschthaler (Liber Amicorum als „EF Spezial“). Künftig fungiere der EF-Z-Chefredakteur und Manz-Tagungsleiter auch als Herausgeber des Fasching-Kommentars zu den Zivilprozessgesetzen.

