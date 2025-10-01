 Open menu
Bildung & Uni, Recht

RECHTaktuell von Manz bringt den „großen Kraftakt“ auf 4.512 Seiten

©ejn

Fachverlage. Die neue Ausgabe der Manz-Hauszeitschrift RECHTaktuell ist erschienen. Neues gibt es etwa zu einem „Kraftakt“ in Sachen ABGB.

Die Coverstory der RECHTaktuell ist diesmal der Großen Manz-Gesetzesausgabe zum ABGB gewidmet. Im Sprachgebrauch meist kurz als „Dittrich/Tades“ oder „Kapfer“ bezeichnet (nach den Herausgebern der verschiedenen Epochen), sind Generationen österreichischer Jurist:innen damit vertraut.

Für die 38. Auflage wurde das Werk laut den Angaben auf neue Beine gestellt und wird auch online aktualisiert und fortgeführt. Ein „wahrer Kraftakt“ für das heute achtköpfigen Autorenteam, wird Nadine Bösch dazu zitiert, Programmmanagerin im Bereich Zivilrecht.

Viel Arbeit für die neuen Zeiten

Die Neuaufstellung wurde insbesondere durch die Digitalisierung erforderlich, heißt es weiter. Seit der 37. Auflage sind immerhin 17 Jahre vergangen, allein unter dem Stichwort „Kindesunterhaltsrecht“ waren 2.555 Entscheidungen zu sichten. Der Gesamtumfang der 38. Auflage der Großen Gesetzesausgabe des ABGB liegt bei 4.512 Seiten.

Weitere Themen der Manz-Hauszeitschrift sind u.a. zwei Jahrzehnte „Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht“ (Matthias Neumayr und Gert-Peter Reissner), das 20-jährige Jubiläum der Steuerzeitschrift taxlex und eine Festschrift für den Richter, Herausgeber, Chefredakteur und Autor Edwin Gitschthaler (Liber Amicorum als „EF Spezial“). Künftig fungiere der EF-Z-Chefredakteur und Manz-Tagungsleiter auch als Herausgeber des Fasching-Kommentars zu den Zivilprozessgesetzen.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober
  2. Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung
  3. Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025
  4. KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Frauenanteil in den Vorständen liegt jetzt bei 13,8 Prozent

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Neu in Finanz:

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Neu in Recht:

Bei Schönherr und Dorda schlägt die Stunde der neuen Büros

RECHTaktuell von Manz bringt den „großen Kraftakt“ auf 4.512 Seiten

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Der „Sprung ins Kalte Wasser“ für 200 (angehende) Rechtsprofis

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

Neu in Steuer:

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Als Forscher KI einsetzen: Gratis-Tipps von Beck und DeGruyterBrill

Neu in Personalia:

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

Overflow bei der Datenschutzbehörde: Immer mehr Arbeit durch KI Act & Co

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025