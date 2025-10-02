 Open menu
Bildung & Uni

Christian Doppler-Preis für Lebensmittelforscher Julian Weghuber

Julian Weghuber (© FH OÖ)
Julian Weghuber (© FH OÖ)

Wels. Lebensmittelforscher Julian Weghuber von der FH Oberösterreich erhält den Christian Doppler-Innovationspreis 2024.

Lebensmittelforscher Julian Weghuber wird mit dem Forschungspreis für Innovation 2024 der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) ausgezeichnet. Die Auszeichnung zählt zu den höchstdotierten Preisen für anwendungsnahe Forschung in Österreich; das Preisgeld beträgt 40.000 Euro.

Weghuber ist Studiengangs- und Forschungsleiter an der FH Oberösterreich und international im Fachbereich der Lebensmitteltechnologie und Ernährung tätig. Seine Forschung konzentriert sich auf die Wirkung pflanzlicher Inhaltsstoffe, im Speziellen sekundärer bioaktiver Wirkstoffe. Diese Substanzen dienen Pflanzen nicht zum Überleben, sondern etwa als Lockstoffe oder zur Abwehr von Fressfeinden. Viele dieser Wirkstoffe gelten als gesundheitsfördernd für Menschen und Tiere. Der Großteil dieser medizinisch relevanten Pflanzenstoffe ist bisher wissenschaftlich nur begrenzt erforscht.

Forschung am Josef-Ressel-Zentrum

Im Rahmen des Josef-Ressel-Zentrums (JRZ) für phytogene Wirkstoffforschung, das im Vorjahr seine Arbeit beendet hat, wurde mit den Unternehmenspartnern Agromed Austria, Delacon Biotechnik und PM International AG an den molekularen Wirkmechanismen geforscht. JR-Zentren gehören zu den wichtigsten Forschungsgruppen an den heimischen Fachhochschulen und erhalten bis zu fünf Jahre Förderung durch die CDG (dazu unten mehr).

Weghuber setzt seine Forschungsarbeit in neuen Projekten fort, wie dem JRZ für Innovative Bioverfügbarkeits-Forschung. Das Preisgeld sieht er laut einer Aussendung der FH OÖ als Anerkennung der bisherigen wissenschaftlichen Leistungen. Ein erfolgreiches Produkt, basierend auf Weghubers Forschung, ist ein Getränk namens „Fit-line C-Balance“, das den Blutzuckerspiegel stabilisiere und den Kohlenhydrat-Stoffwechsel unterstütze.

CDG feiert Jubiläum

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft feiert heuer ihr 30jähriges Bestehen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten gemeinsam mit Unternehmen in Christian-Doppler-Labors und Josef-Ressel-Zentren an Projekten, die von öffentlicher Hand und Wirtschaft gemeinsam finanziert werden; die Forschungseinheiten der Gesellschaft haben bisher rund 5.300 Publikationen mit Peer Review und mehr als 130.000 Zitationen hervorgebracht. Öffentlicher Fördergeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie die Österreichische Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung.

Die FH Oberösterreich mit Standorten in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels bietet ein Studienangebot mit insgesamt 75 Bachelor- und Masterstudiengängen, davon 32 berufsbegleitend.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Forschungsprojekt will industrielle KI-Anwendungen voranbringen
  2. TU Wien: Mehr Licht für Fortschritt in der Mikroskopie
  3. Wenn Gecko-Füße auf die Jagd nach Weltraumschrott gehen
  4. Das passiert im Gehirn beim Lernen: Erkenntnisse dreier Unis

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Frauenanteil in den Vorständen liegt jetzt bei 13,8 Prozent

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Neu in Finanz:

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Drei europäische Aufsichtsbehörden fordern stärkere Krypto-Überwachung

Neu in Recht:

Magirus kauft Achleitner: Die Berater des Defense-Deals

KI-Einsatz in der Kanzlei üben: LexisNexis lässt die User trainieren

Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Naturschutz im Bauverfahren: Webinar für die Projektentwicklung

Neueröffnung der Familien- und Jugendgerichtshilfe Salzburg

Neu in Steuer:

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

BDO holt Andreas Müller-Kreil als Partner an den Standort Lustenau

SteuerExpress: Der Geschäftsführer als Mieter der GmbH, die unverzügliche Kündigung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Christian Doppler-Preis für Lebensmittelforscher Julian Weghuber

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Das Land OÖ ernennt eine neue Leiterin für seine Kunstsammlung

Ameisen klonen ihre Mitarbeiter

Neu in Personalia:

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

OLG Innsbruck: Offizielle Amtseinführung für Präsident Klaus-Dieter Gosch

Wechsel bei Magenta: Christian Hauer wird CHRO, Aleksander Bek CFO

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

KI-Einsatz in der Kanzlei üben: LexisNexis lässt die User trainieren

Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen

Das war der Compliance Solutions Day 2025: Antikorruption & Regulierung

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr