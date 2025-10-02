Christian Doppler-Preis für Lebensmittelforscher Julian Weghuber

Wels. Lebensmittelforscher Julian Weghuber von der FH Oberösterreich erhält den Christian Doppler-Innovationspreis 2024.

Lebensmittelforscher Julian Weghuber wird mit dem Forschungspreis für Innovation 2024 der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG) ausgezeichnet. Die Auszeichnung zählt zu den höchstdotierten Preisen für anwendungsnahe Forschung in Österreich; das Preisgeld beträgt 40.000 Euro.

Weghuber ist Studiengangs- und Forschungsleiter an der FH Oberösterreich und international im Fachbereich der Lebensmitteltechnologie und Ernährung tätig. Seine Forschung konzentriert sich auf die Wirkung pflanzlicher Inhaltsstoffe, im Speziellen sekundärer bioaktiver Wirkstoffe. Diese Substanzen dienen Pflanzen nicht zum Überleben, sondern etwa als Lockstoffe oder zur Abwehr von Fressfeinden. Viele dieser Wirkstoffe gelten als gesundheitsfördernd für Menschen und Tiere. Der Großteil dieser medizinisch relevanten Pflanzenstoffe ist bisher wissenschaftlich nur begrenzt erforscht.

Forschung am Josef-Ressel-Zentrum

Im Rahmen des Josef-Ressel-Zentrums (JRZ) für phytogene Wirkstoffforschung, das im Vorjahr seine Arbeit beendet hat, wurde mit den Unternehmenspartnern Agromed Austria, Delacon Biotechnik und PM International AG an den molekularen Wirkmechanismen geforscht. JR-Zentren gehören zu den wichtigsten Forschungsgruppen an den heimischen Fachhochschulen und erhalten bis zu fünf Jahre Förderung durch die CDG (dazu unten mehr).

Weghuber setzt seine Forschungsarbeit in neuen Projekten fort, wie dem JRZ für Innovative Bioverfügbarkeits-Forschung. Das Preisgeld sieht er laut einer Aussendung der FH OÖ als Anerkennung der bisherigen wissenschaftlichen Leistungen. Ein erfolgreiches Produkt, basierend auf Weghubers Forschung, ist ein Getränk namens „Fit-line C-Balance“, das den Blutzuckerspiegel stabilisiere und den Kohlenhydrat-Stoffwechsel unterstütze.

CDG feiert Jubiläum

Die Christian Doppler Forschungsgesellschaft feiert heuer ihr 30jähriges Bestehen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten gemeinsam mit Unternehmen in Christian-Doppler-Labors und Josef-Ressel-Zentren an Projekten, die von öffentlicher Hand und Wirtschaft gemeinsam finanziert werden; die Forschungseinheiten der Gesellschaft haben bisher rund 5.300 Publikationen mit Peer Review und mehr als 130.000 Zitationen hervorgebracht. Öffentlicher Fördergeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie die Österreichische Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung.

Die FH Oberösterreich mit Standorten in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels bietet ein Studienangebot mit insgesamt 75 Bachelor- und Masterstudiengängen, davon 32 berufsbegleitend.

