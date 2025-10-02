Georg John ist jetzt Anwalt für Aufsichts- und Kapitalmarktrecht bei Dorda

Wien. Georg John ist neuer Anwalt im Team für Bankrecht- & Finanzierung bei der Wirtschaftskanzlei Dorda, geleitet von Andreas Zahradnik. Seine Themen sind Aufsichts- und Kapitalmarktrecht.

Bei der Anwaltskanzlei Dorda ist Georg John ab sofort neuer Anwalt im Team für Bankrecht & Finanzierung, das von Partner Andreas Zahradnik geleitet wird. John berate Mandanten im Bereich Aufsichts- und Kapitalmarktrecht.

„Wir freuen uns sehr, dass Georg John unser Team verstärkt. Seine umfassenden Kenntnisse im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie seine Erfahrungen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Europäischen Zentralbank sammeln konnte, sind eine große Bereicherung für Dorda“, so Andreas Zahradnik in einer Aussendung.

Der Werdegang

Georg John war in der Rechtsabteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main tätig, wo er mit unterschiedlichen Themen des Bankenaufsichtsrecht befasst und in Verfahren vor den europäischen Gerichten involviert war. Davor war er Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang. Er ist Fachautor insbesondere im aufsichtsrechtlichen Bereich – u.a. „Joint Ventures im Gesellschafts- und Kartellrecht“ (Manz 2023) und „Sustainability Law“ (LexisNexis 2022).