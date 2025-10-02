KI-Einsatz in der Kanzlei üben: LexisNexis lässt die User trainieren

 Open menu
Fachverlage. Fachriese LexisNexis bietet den Rechts- und Steuerprofis in den nächsten Wochen Online-Trainings für den KI-Einsatz im Job an.

Legal AI ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern längst im Einsatz, heißt es in der Ankündigung von LexisNexis: Der Fachinformationsanbieter setzt ebenso wie die Konkurrenten Manz (schon gestartet) und Linde (in der Beta-Phase) auf neue KI-Tools für Anwälte und Steuerberater, zu denen u.a. smarte Recherche-Assistenten gehören.

Versprochen werden Zeitersparnis und schnellere Ergebnisse. Doch manche potenzielle User zögern noch – oft, weil sie sich nicht genau vorstellen können, wie Legal AI im Arbeitsalltag funktionieren kann, heißt es bei LexisNexis.

Das Training

Bei dem Online-Training (mehrere Termine im Verlauf des Oktober) werde in innerhalb einer Stunde vermittelt, wie Legal AI die juristische Arbeit nachhaltig transformieren könne. Laut Anbieter stehen die Schulungen kostenfrei und auch ohne bestehenden Produktzugang zur Verfügung.

