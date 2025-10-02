Magirus kauft Achleitner: Die Berater des Defense-Deals

Verteidigung & Private Equity. CMS berät die Mutares-Portfoliogesellschaft Magirus beim Erwerb von Achleitner Fahrzeugbau in Österreich.

Magirus ist eine hundertprozentige Portfoliogesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA, einer börsennotierten Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in München.

Die Defense-M&A-Transaktion

Bei dem aktuellen Deal wird Magirus von CMS Österreich und Deutschland betreut. Magirus erwirbt laut Aussendung die Fahrzeugsparte der Achleitner Gruppe und damit einen österreichischen Spezialisten für individuelle Off‑Road-, Sicherheits‑ und Verteidigungsfahrzeuge. So wird etwa die Modellreihe „Survivor“ u.a. für Polizeibehörden produziert. Dazu kommen weitere Modelle für Sicherheitsbehörden und Militär, teilweise in Kooperation mit Unternehmen wie Rheinmetall oder Talos.

Achleitner sei als strategische Ergänzung zu Magirus zu sehen; das Closing wird laut den Angaben für das vierte Quartal 2025 erwartet. Durch die Kombination von Achleitners Expertise in spezialisierten Verteidigungs‑ und Sicherheitsfahrzeugen mit Magirus etablierter Marktführerschaft im Bereich Lösch‑ und Einsatzfahrzeuge könne die Magirus-Gruppe künftig ein breiteres Spektrum an einsatzkritischen Fahrzeugen anbieten, heißt es dazu.

Das Beratungsteam

Das CMS‑Team wird von Partner Alexander Rakosi (CMS Österreich) geleitet; zum Kernteam gehören zudem Co‑Lead Partner Michael Wangemann (CMS Deutschland), Marie‑Christine Lidl und Anna Hiegelsperger (beide CMS Österreich), unterstützt durch ein multidisziplinäres Team von CMS Österreich.

Der Verkäufer wurde von Binder Grösswang unter der Leitung von Partner Andreas Hable und Partnerin Mona Graf, beide Corporate/M&A, beraten.