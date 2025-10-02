Neue Professuren der WU Wien für Brauner, Knappert und Zhang

Wirtschaftsunis. Die drei Neuen sind Yariv Brauner (International Tax Law), Lena Knappert (Diversity) und Yan Anthea Zhang (Strategic Management).

Die Wirtschaftsuniversität Wien hat drei neue Professor:innen ernannt: Der US-Amerikaner Yariv Brauner ist neuer Professor für International Tax Law, Lena Knappert übernimmt die Professur für Diversity and Gender in Management und Yan Anthea Zhang, ebenfalls aus den USA, jene für Strategic Management, so eine Aussendung.

Yariv Brauner für International Tax Law

Der US-Amerikaner Yariv Brauner (56) absolvierte seine rechtswissenschaftlichen Studien in Jerusalem sowie an der New York University. Seit 2006 ist er Professor für Rechtswissenschaften am Levin College of Law der University of Florida.

Seine akademische Laufbahn führte ihn laut den Angaben in mehr als 30 Länder, u.a. an die NYU, die Northwestern University in Chicago und die Arizona State University, ebenso wie an Universitäten in Australien und Europa, darunter das IBFD in Amsterdam sowie Hochschulen in Madrid und Mailand.

In seiner Forschung widmet er sich vor allem Fragen des internationalen Steuerrechts, beschäftigt sich aber auch mit nationalem Steuerrecht und den Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten. An der WU werde er das Department für Öffentliches Recht und Steuerrecht im Rahmen einer Teilzeitprofessur verstärken.

Lena Knappert für Diversity & Gender in Management

Lena Knappert (43) promovierte 2013 an der ESCP Berlin im Bereich des internationalen Personalmanagements, nachdem sie zuvor ihr Diplom in Psychologie an der Universität Potsdam abgeschlossen hatte. Seit 2019 ist sie Assistenzprofessorin für Management und Organisationen an der Vrije Universiteit Amsterdam und war zuvor Assistant Professor an der Ozyegin University in Istanbul und an der Tilburg University in den Niederlanden. Sie hatte Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren u.a. an der Leuphana Universität in Deutschland, Grenoble Ecole de Management in Frankreich, Universität in Haifa in Israel, Monash University in Australien sowie an der Cornell University in den USA.

Ihre Forschung verbinde psychologische, politikwissenschaftliche und soziologische Ansätze und konzentriert sich auf (Un)gleichheit, Diversität und Inklusion in Organisationen. Sie untersuchte u.a. die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, strukturelle Ungleichheiten in neuen Arbeitswelten sowie institutionelle Diversitätsarbeit aus einer Multi-Stakeholder-Perspektive. An der WU übernimmt Knappert die Professur für Diversity and Gender in Organisationen am Department für Management.

Yan Anthea Zhang für Strategic Management

Nach ihrem Ph.D.-Abschluss in Strategic Planning and Policy an der University of Southern California im Jahr 2001 wechselte die US-Amerikanerin Yan Anthea Zhang (54) an die Jesse H. Jones Graduate School of Business der Rice University, wo sie 2011 ordentliche Professorin wurde. 2015 erhielt sie eine Stiftungsprofessur. Zuvor war sie u.a. an der China Europe International Business School in Shanghai sowie an der Insead in Frankreich tätig.

Ihre Forschungsschwerpunkte liegen laut den Angaben in den Bereichen strategisches Management, in Corporate Governance, technologisches Unternehmertum sowie bei internationalen Direktinvestitionen. Sie ist der Öffentlichkeit dank massenwirksamer Themen aus Berichten in Medien wie The Economist, New York Times, Wall Street Journal und Washington Post bekannt.

So gehörte sie etwa zu den Forscher:innen, die seinerzeit für The Guardian die Frage beantworteten: „China: If you were Xi Jinping … what should you do?“ (zur globale Strategie Chinas anlässlich des Amtsantritts, Anm.d.Red.). An der WU werde Yan Anthea Zhang das Department für Strategy and Innovation im Rahmen einer Teilzeitprofessur verstärken.