19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

Finanzmärkte. Im dritten Quartal 2025 gingen weltweit 370 Unternehmen an die Börse, um 19 Prozent mehr als vor einem Jahr, so EY.

Im dritten Quartal 2025 gingen weltweit 370 Unternehmen an die Börse – ein Plus von 19 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal (311). Das Emissionsvolumen stieg sogar um 89 Prozent auf 48,3 Mrd. US-Dollar, so eine Aussendung.

Dieser Trend spiegelt sich auch in den Neun-Monats-Zahlen wider. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 gab es 914 Börsengänge, ein leichtes Plus von fünf Prozent im Vergleich zu 874 im Vorjahr; 110,1 Mrd. US-Dollar an Platzierungsvolumen sind ein deutlicher Anstieg von 41 Prozent im Jahresvergleich (78,2 Mrd. US-Dollar).

Auffällig sei dabei die deutliche Verbesserung des IPO-Sentiments in Amerika und Asien auf Jahressicht – und ein Aufhellen der IPO-Aktivität in Europa. Die Zahl der IPOs wuchs in den USA deutlich auf 180 IPOs (Vj. 121) mit einem Emissionsvolumen von 33,0 Mrd. US-Dollar (Vj. 27,3 Mrd. US-Dollar) mit einer hohen Dominanz (50%) von Börsenneulingen von außerhalb der USA (111).

Der Markt für Börsengänge in Greater China stieg ebenfalls signifikant und erreichte 155 IPOs (Vj. 119) mit einem Emissionsvolumen von 35,9 Mrd. US-Dollar (Vj. 14,1 Mrd. US-Dollar). In Hongkong fand der nach Emissionsvolumen größte Börsengang in Q3 statt – die Zijin Gold International Co Ltd. mit 3,2 Mrd. US-Dollar. An europäischen Börsen ließen sich bedingt durch die erhöhten Unsicherheiten im ersten Halbjahr auf Jahressicht weniger Unternehmen listen (73 nach 97 im Vj. ), das Emissionsvolumen erreichte 9,4 Mrd. US-Dollar (Vj. 15,4 Mrd.).

Freude an Österreich

„Trotz der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten deutet vieles auf ein erfreuliches IPO-Jahr hin. Gleichzeitig dürfen die geopolitischen Spannungen und mögliche neue Entwicklungen in der US-Handelspolitik nicht aus dem Blick geraten – sie könnten das derzeit positive Marktumfeld jederzeit beeinträchtigen. Insgesamt überwiegt aber vorsichtiger Optimismus: Europäische und US-amerikanische Indizes notieren nahe ihrer Allzeithochs, die Inflation hat sich stabilisiert und die Zinsen wurden vorsichtig gesenkt“, so Martina Geisler, Leiterin IPO und Partnerin bei EY Österreich.

Auch in Österreich sehe man steigendes Interesse an der Kapitalmarktfinanzierung. An der Wiener Börse erfolgte Anfang Juli mit der Reploid Group AG – nach der Steyr Motors AG im Frühjahr – das zweite Listing im direct market plus für KMU im heurigen Jahr. Der österreichische Aktienmarkt entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf sehr positiv: Mit einem Anstieg von über 30 Prozent zählt der ATX inklusive Dividenden (ATX Total Return) zu den internationalen Spitzenindizes. Am 19. August erreichte der ATX Total Return zudem ein neues Allzeithoch von 11.825,97 Punkten.