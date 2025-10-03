 Open menu
Business, Recht, Steuer

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

©ejn

ESG-Reporting & Gesetzesflut. Österreichs größte Unternehmen setzen bereits freiwillig auf europäische Standards für Nachhaltigkeitsberichte, so eine Analyse von WWF und TU Wien.

Österreichs größte Unternehmen erfüllen mehrheitlich schon jetzt die europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS). Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des WWF und der TU Wien: Von 33 im ATX Prime gelisteten österreichischen Unternehmen haben 28 (also knapp 85 Prozent) die europäischen Vorgaben im Geschäftsjahr 2024 vollständig umgesetzt. Das steht in den Augen der beiden Untersuchungspartner im Gegensatz zu den Bestrebungen auf EU-Ebene, die europäischen Unternehmen in konjunkturell schwachen Zeiten nicht allzu vielen neuen bürokratischen Hürden auszusetzen. Der WWF fordert auf Basis der Analyse nun ein Ende der EU-Deregulierungsagenda bei Green Deal Gesetzen und damit wirtschaftliche Planungssicherheit, wie es in einer Aussendung heißt.

„Mehr Transparenz, mehr Vertrauen“

Die Unternehmen setzen längst auf umfassende Nachhaltigkeitsberichte, weil sie „davon profitieren: mehr Transparenz, mehr Vertrauen – und damit mehr Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit”, so WWF-Experte Jakob Mayr: Es brauche jetzt Planungssicherheit statt neuen Rückschritten bei den Regel. Nur mit klaren gesetzlichen Vorgaben könnten Betriebe ihren Kurs in Richtung klimafreundliche und naturverträgliche Transformation halten.

Eine Aufweichung, wie sie die EU-Kommission mit ihrer Omnibus-Verordnung plane, sei kontraproduktiv und schädlich für den Wirtschaftsstandort. „Die Omnibus-Initiative bestraft jene Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Kleinere Unternehmen werden sich in Zukunft zudem mit einer Vielzahl an unstrukturierten und unklaren Datenabfragen konfrontiert sehen, was zu einer höheren Kostenbelastung führt“, so Studienautor Josef Baumüller, Experte für Nachhaltigkeitsberichterstattung an der TU Wien (Forschungsbereich Finanzwirtschaft und Controlling, Institut für Managementwissenschaften).

Als Beispiel wird auf die österreichische Post AG verwiesen, eines der 28 Unternehmen, die die europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits umsetzen. „Für uns hat die Nachhaltigkeitsberichterstattung einen sehr hohen Stellenwert. Wir sehen darin ein Werkzeug, mit dem wir das Vertrauen stärken sowie eine Priorisierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen unterstützen. So sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft“, wird Daniel-Sebastian Mühlbach zitiert, Leiter CSR & Umweltmanagement bei der Österreichischen Post AG.

Für die Studie wurden laut den Angaben die Nachhaltigkeitsberichte österreichischer und deutscher Unternehmen des Geschäftsjahres 2024 systematisch analysiert und ausgewertet. In die Stichprobe wurden Unternehmen aufgenommen, die am ATX Prime oder DAX 40 gelistet sind, ihren Sitz in Österreich oder Deutschland haben, zur Erstellung einer Nachhaltigkeitserklärung verpflichtet sind und deren Bericht bis zum 1. Juli 2025 vorlag. Für Österreich umfasst die Stichprobe 33 Unternehmen.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. „Frauen in der Umwelt“: PHH Partnerin Stefanie Werinos gründet Verein
  2. Big Four-Studie: Die Konzerne und ihre Nachhaltigkeitsberichte
  3. Das Gewicht der EU-Ver­packungs­ver­ord­nung PPWR wird unterschätzt
  4. Stadt Wien: Judith Fiala wird zweite Geschäftsführerin der WienIT

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Neu in Finanz:

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Leasing-Neugeschäft sinkt um 5,23 Prozent, aber Zahl der Verträge steigt

Neu in Recht:

Overflow bei der DSB: Keine Antwort mehr bei Data Breach

Georg John ist jetzt Anwalt für Aufsichts- und Kapitalmarktrecht bei Dorda

Magirus kauft Achleitner: Die Berater des Defense-Deals

Neue Finanzierungen: Emissionen um bis zu 1,25 Mrd. Dollar und ihre Berater

KI-Einsatz in der Kanzlei üben: LexisNexis lässt die User trainieren

Neu in Steuer:

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

SteuerExpress: Eine Hörgeräte-Versicherung und die Steuer, der Unterhalt für eine Tochter in Kolumbien und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neue Professuren der WU Wien für Brauner, Knappert und Zhang

Christian Doppler-Preis für Lebensmittelforscher Julian Weghuber

Das war die Nacht der Manz Autor:innen 2025

KI-Einsatz bei der juristischen Recherche: Kommentar zu Nutzen und Kosten

Neu in Personalia:

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Georg John ist jetzt Anwalt für Aufsichts- und Kapitalmarktrecht bei Dorda

Neue Professuren der WU Wien für Brauner, Knappert und Zhang

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Overflow bei der DSB: Keine Antwort mehr bei Data Breach

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

KI-Einsatz in der Kanzlei üben: LexisNexis lässt die User trainieren

Cerha Hempel und Codara: Auf Business-Tools folgt ein Österreich-LLM

Schönherr startet Tech&Law Academy nicht nur für Unternehmensjuristen