28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

ESG-Reporting & Gesetzesflut. Österreichs größte Unternehmen setzen bereits freiwillig auf europäische Standards für Nachhaltigkeitsberichte, so eine Analyse von WWF und TU Wien.

Österreichs größte Unternehmen erfüllen mehrheitlich schon jetzt die europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS). Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des WWF und der TU Wien: Von 33 im ATX Prime gelisteten österreichischen Unternehmen haben 28 (also knapp 85 Prozent) die europäischen Vorgaben im Geschäftsjahr 2024 vollständig umgesetzt. Das steht in den Augen der beiden Untersuchungspartner im Gegensatz zu den Bestrebungen auf EU-Ebene, die europäischen Unternehmen in konjunkturell schwachen Zeiten nicht allzu vielen neuen bürokratischen Hürden auszusetzen. Der WWF fordert auf Basis der Analyse nun ein Ende der EU-Deregulierungsagenda bei Green Deal Gesetzen und damit wirtschaftliche Planungssicherheit, wie es in einer Aussendung heißt.

„Mehr Transparenz, mehr Vertrauen“

Die Unternehmen setzen längst auf umfassende Nachhaltigkeitsberichte, weil sie „davon profitieren: mehr Transparenz, mehr Vertrauen – und damit mehr Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit”, so WWF-Experte Jakob Mayr: Es brauche jetzt Planungssicherheit statt neuen Rückschritten bei den Regel. Nur mit klaren gesetzlichen Vorgaben könnten Betriebe ihren Kurs in Richtung klimafreundliche und naturverträgliche Transformation halten.

Eine Aufweichung, wie sie die EU-Kommission mit ihrer Omnibus-Verordnung plane, sei kontraproduktiv und schädlich für den Wirtschaftsstandort. „Die Omnibus-Initiative bestraft jene Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Kleinere Unternehmen werden sich in Zukunft zudem mit einer Vielzahl an unstrukturierten und unklaren Datenabfragen konfrontiert sehen, was zu einer höheren Kostenbelastung führt“, so Studienautor Josef Baumüller, Experte für Nachhaltigkeitsberichterstattung an der TU Wien (Forschungsbereich Finanzwirtschaft und Controlling, Institut für Managementwissenschaften).

Als Beispiel wird auf die österreichische Post AG verwiesen, eines der 28 Unternehmen, die die europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung bereits umsetzen. „Für uns hat die Nachhaltigkeitsberichterstattung einen sehr hohen Stellenwert. Wir sehen darin ein Werkzeug, mit dem wir das Vertrauen stärken sowie eine Priorisierung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen unterstützen. So sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft“, wird Daniel-Sebastian Mühlbach zitiert, Leiter CSR & Umweltmanagement bei der Österreichischen Post AG.

Für die Studie wurden laut den Angaben die Nachhaltigkeitsberichte österreichischer und deutscher Unternehmen des Geschäftsjahres 2024 systematisch analysiert und ausgewertet. In die Stichprobe wurden Unternehmen aufgenommen, die am ATX Prime oder DAX 40 gelistet sind, ihren Sitz in Österreich oder Deutschland haben, zur Erstellung einer Nachhaltigkeitserklärung verpflichtet sind und deren Bericht bis zum 1. Juli 2025 vorlag. Für Österreich umfasst die Stichprobe 33 Unternehmen.