ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

Optimale Prüfungen beginnen mit einer fundierten Planung: Der ASW-Diplomlehrgang Diplom Audit Manager soll den Teilnehmenden vermitteln, wie sie Risiken professionell analysieren, risikobasierte Prüfungspläne erstellen und die Abschlussprüfung eigenständig steuern, so die Veranstalter.

Thematisch spanne sich der Bogen von der Auftragsannahme bis zur Berichterstattung. Dabei werde anhand von Fallstudien, Fachinputs und Tools aus der Praxis gearbeitet. Absolvent:innen sind demnach in der Lage, die Planung und Durchführung aktiv zu verantworten und Wirtschaftsprüfer:innen bei kritischen Sachverhalten zu unterstützen.

Die Lehrenden und die Zielgruppe

Zielgruppen sind Mitarbeiter:innen, die bei gesetzlichen und/oder freiwilligen Jahresabschlussprüfungen als Prüfungsleiter:innen vor Ort eingesetzt werden, wie etwa Diplomierte Revisionsassistent:innen. Die Lehrenden sind:

StB/WP Dr. Markus Grün

RA Dr. Lukas Schenk

WP/StB Mag. Kristina Weis

