ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

Wien. Die Ausbildung zum Diplom Audit Manager soll den Teilnehmenden die eigenständige Steuerung von Abschlussprüfungen vermitteln, so ASW.

Optimale Prüfungen beginnen mit einer fundierten Planung: Der ASW-Diplomlehrgang Diplom Audit Manager soll den Teilnehmenden vermitteln, wie sie Risiken professionell analysieren, risikobasierte Prüfungspläne erstellen und die Abschlussprüfung eigenständig steuern, so die Veranstalter.

Thematisch spanne sich der Bogen von der Auftragsannahme bis zur Berichterstattung. Dabei werde anhand von Fallstudien, Fachinputs und Tools aus der Praxis gearbeitet. Absolvent:innen sind demnach in der Lage, die Planung und Durchführung aktiv zu verantworten und Wirtschaftsprüfer:innen bei kritischen Sachverhalten zu unterstützen.

Die Lehrenden und die Zielgruppe

Zielgruppen sind Mitarbeiter:innen, die bei gesetzlichen und/oder freiwilligen Jahresabschlussprüfungen als Prüfungsleiter:innen vor Ort eingesetzt werden, wie etwa Diplomierte Revisionsassistent:innen. Die Lehrenden sind:

  • StB/WP Dr. Markus Grün
  • RA Dr. Lukas Schenk
  • WP/StB Mag. Kristina Weis

