Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Jena. Forschende aus Deutschland und den USA haben herausgefunden, wie sich Nadelbäume mit Harz gegen Schädlinge schützen – für neuartigen nachhaltigen Pflanzenschutz.

Nadelbäume wie Kiefern, Fichten und Tannen schützen sich mit Harz vor Schädlingen. Dieses Harz enthält unter anderem Diterpene, spezielle chemische Verbindungen, die für die Abwehr von Borkenkäfern und Pilzen eine zentrale Rolle spielen. Forschende des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena und der Iowa State University in den USA haben nun untersucht, wie diese Diterpene im Verlauf der Evolution entstanden sind.

Ein wichtiger Fokus lag dabei auf den Enzymen, die für die Herstellung der Diterpene verantwortlich sind – den sogenannten Diterpensynthasen. Andrew O’Donnell, Erstautor der neuen Studie (Abteilung Biochemie am Max-Planck-Institut), erklärt, dass bereits kleine Veränderungen in ihrer Struktur zu stark variierenden chemischen Produkten führen können. Diese Vielseitigkeit erlaube es Pflanzen, eine breite Palette an Abwehrstoffen zu entwickeln.

Enzyme rekonstruiert

Das Forschungsteam rekonstruierte vor Millionen von Jahren existierende Vorfahren dieser Enzyme und untersuchte sie im Labor. Dabei wurden Gene in Bakterien eingebracht, um die Enzyme künstlich herzustellen und ihre Produkte zu analysieren. Axel Schmidt, Leiter der Projektgruppe „Abwehr von Nadelbäumen“, erklärt, dass so die Entstehung und Entwicklung der Diterpensynthasen nachvollzogen werden konnte. Die Ergebnisse zeigten, dass einige Diterpene bereits vor mehr als 300 Millionen Jahren existierten – lange vor der Entstehung der heutigen Nadelbäume. Andere Diterpene entwickelten sich hingegen viel später und unabhängig voneinander in verschiedenen Nadelbaumarten, vermutlich als direkte Antwort auf die Bedrohung durch Borkenkäfer.

Als Erklärung für das wiederholte Auftreten ähnlicher Abwehrstoffe dient der genetische Mechanismus der Epistase. Dabei ebnen frühere genetische Veränderungen den Weg für spätere Entwicklungen neuer Eigenschaften. O’Donnell erklärt, dass das Potenzial der Pflanzen, diese Stoffe zu bilden, über lange Zeiträume zunächst nur langsam anwuchs und dann sprunghaft nach der Evolution der Nadelbäume anstieg. Jonathan Gershenzon, Leiter der bereits erwähnten Abteilung Biochemie, hebt hervor, dass das heutige Harz eine Mischung aus uralten und jüngeren Diterpenen ist. Diese Kombination ermögliche es den Bäumen, aktuellen Schädlingen wie den Borkenkäfern zu widerstehen. Die Fähigkeit eines Baumes, sich an neue Herausforderungen anzupassen, hänge wesentlich davon ab, welche metabolischen Veränderungen in der Evolution bereits erfolgt sind.

Entwicklung neuer Methoden

Die Forschung stärkt das Verständnis darüber, wie pflanzliche Abwehrmechanismen tief in der Evolutionsgeschichte verankert sind und wie Pflanzen durch komplexe biochemische Prozesse auf Umweltgefahren reagieren, heißt es in einer Aussendung des Max-Planck Instituts. Die Erkenntnisse könnten künftig genutzt werden, um nachhaltigere Strategien im Pflanzenschutz zu entwickeln.

