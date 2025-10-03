 Open menu
Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Susanne Eickermann-Riepe ©Farideh Diehl

Berlin/London. Susanne Eickermann-Riepe wurde zur Senior Vice President des Immo-Berufsverbands RICS gewählt und avanciert 2028 zur Präsidentin. Zu ihren Funktionen gehören Mandate bei ARE und BIG.

Susanne Eickermann-Riepe wurde für 2026 zur Senior Vice President (SVP) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) gewählt. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Jänner 2026.

Nach einem Jahr als SVP wird Susanne Eickermann-Riepe am 1. Januar 2027 die Rolle des President Elect übernehmen, bevor sie 2028 RICS-Präsidentin wird. Damit stellt Deutschland nach Martin J. Brühl erneut die RICS-Präsidentschaft.

Zahlreiche Aufgaben

Derzeit ist Eickermann-Riepe Vorsitzende des RICS European World Regional Board und damit Mitglied des Global Members Committee bei RICS. Darüber hinaus ist sie laut einer Aussendung unter anderem Vorstandsvorsitzende des Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG), Mitglied des Aufsichtsrats der Austrian Real Estate GmbH sowie Non-Executive Director bei CTP N.V., einem börsennotierten Eigentümer, Entwickler und Manager von Logistik- und Industrieimmobilien.

Zu ihren weiteren Mandaten gehören: Mitglied des Sustainability Boards bei der Bundesimmobiliengesellschaft Österreich (BIG) , Vorsitzende der Immobilienkommission bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Mitglied des Global Leadership Board von Future Place, Mitglied des Beirats der Digital Real Estate Association sowie stellvertretende Vorsitzende der Immobilienkommission bei der DVFA.

