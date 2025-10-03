 Open menu
Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Tina Antonius ©KTV

Wien. Beim Kaffee- und Teeverband wird Tina Antonius (52) neue Geschäftsführerin. Sie folgt in dieser Funktion auf Johann Brunner.

Der Kaffee- und Teeverband hat Tina Antonius zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Sie löst den bisherigen Geschäftsführer Johann Brunner ab, der nach zwölf Jahren in Pension geht. Laut einer Aussendung wird sich Tina Antonius in ihrer neuen Funktion als Geschäftsführerin verstärkt um die Themen Nachhaltigkeit, internationale Handelsbeziehungen und Qualitätsstandards kümmern.

Der österreichische Kaffee- und Teeverband ist die Interessenvertretung der Kaffee- und Teewirtschaft. Mitglieder des 1952 gegründeten Verbands sind Unternehmen aus sämtlichen Bereichen der Kaffee- und Teewirtschaft, von Röstereien über Händler bis hin zu Gastronomiebetrieben.

Der Werdegang

Tina Antonius verfügt über juristische Expertise sowie über Erfahrung mit den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Lebensmittelbranche. Seit 2013 war sie als Referentin im Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie der Wirtschaftskammer Österreich tätig, wo sie mehrere Entwicklungen im Lebensmittelrecht begleitete und in nationalen wie europäischen Gremien aktiv war.

Die gebürtige Grazerin studierte Rechtswissenschaften in Wien sowie Paris und war in der Vergangenheit bei der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU, im Bundeskanzleramt sowie in internationalen Projekten zur Kohäsionspolitik tätig. Weiters war sie die Leiterin des Forums Natürliches Mineralwasser.

