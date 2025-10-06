 Open menu
Recht, Veranstaltung

DLA Piper widmet Herbstfest 10 Jahren Pro Bono-Tätigkeit in Österreich

Armin Redl, Eva Rosenberg, Claudine Vartian, Erich Fenninger, Christoph Mager ©DLA Piper

Wien. Beim Herbstfest von Wirtschaftskanzlei DLA Piper wurden 10 Jahre „Pro Bono“-Beratung in Österreich gefeiert: Mit Volkshilfe und Vier Pfoten.

DLA Piper lud vergangene Woche erneut zum traditionellen Herbstfest in die Kanzleiräumlichkeiten im Haus am Schottentor. Gastgeber Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper in Österreich, begrüßte zahlreiche Mandantinnen und Mandanten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Geschäftspartnerinnen und -partner im historischen Oktogon und blickte in seiner Eröffnungsrede nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr zurück, sondern legte ein besonderes Augenmerk auf das zehnjährige Jubiläum der Pro Bono-Tätigkeit von DLA Piper in Österreich, hieß es dazu.

Start in Österreich nach internationalem Beispiel

Als Teil der globalen Anwaltskanzlei DLA Piper folgte das Wiener Büro bereits vor 10 Jahren dem internationalen Beispiel, schilderte DLA Piper Partnerin Claudine Vartian, unter deren Leitung die Pro Bono-Beratung in Österreich seit 2015 steht – in dieser Form eine Premiere für Österreich und ein Bereich, den man weiterhin ausbaut. Schon damals sei man darauf bedacht gewesen, nicht bloß soziale und karitative Einrichtungen gratis (also „Pro Bono“) zu beraten, die über die internationale Ebene bereits an Bord waren, sondern auch in Österreich gezielt nach entsprechend unterstützungswürdigen Klienten Ausschau zu halten.

Das 10-jährige Jubiläum nahm die Kanzlei nun zum Anlass, ihr gesellschaftliches Engagement in den Mittelpunkt des Abends zu stellen. „Ein Jahrzehnt, in dem wir mit Überzeugung und Leidenschaft gesellschaftlich relevante Anliegen unterstützt haben – unentgeltlich, aber niemals umsonst“, so Christoph Mager. Die Pro Bono-Tätigkeit sei Ausdruck der gelebten Verantwortung der Kanzlei. „Unsere Pro Bono-Arbeit verdeutlicht, was uns als Kanzlei ausmacht: Verantwortung übernehmen – für die Gesellschaft, für Menschen und für Tiere“, so Vartian zum Jubiläum.

Mit Volkshilfe und Vier Pfoten

Daher wurde im Rahmen der Veranstaltung auch mit langjährigen Pro Bono-Partnerorganisationen von DLA Piper gefeiert: „Heute Abend geht es nicht nur um Zahlen und Erfolge. Es geht um Begegnung, Austausch und das, was uns als Gemeinschaft verbindet“, so Mager. Vor Ort waren Volkshilfe Österreich und Vier Pfoten – Stiftung für Tierschutz Österreich. Beide Organisationen gaben den Gästen persönliche Einblicke in ihre Arbeit und waren mit Informationsständen vertreten (an denen die zahlreichen Gäste auch Gelegenheit fanden, ebenfalls die Tätigkeit der Organisationen zu unterstützen). Claudine Vartian und Armin Redl vom Pro Bono-Team der Kanzlei berichteten über die Pro Bono-Initiativen von DLA Piper und übergaben dann das Wort an Vier Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg und Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Fenniger bedankte sich bei der Gelegenheit dafür, neben den kostenfrei geleisteten Beratungsstunden durch DLA Piper auch öfters die historischen Kanzlei-Räumlichkeiten im Haus am Schottentor nützen zu dürfen: Die Hilfe sei „wirklich willkommen“, gerade wenn es darum gehe, benachteiligten Menschen – vor allem Kindern und Jugendlichen – unter die Arme zu greifen. Kinder aus sozial schwachen Familien haben weniger Möglichkeiten zum anregenden Spielen, Lernen und Entdecken, haben später weniger Chancen auf eine berufliche Karriere und setzen daher allzu oft die Armut ihrer Eltern fort – doch es könne geholfen werden.

Preis für Rettung der Wildtiere

Vier Pfoten-Direktorin Rosenberg verwies auf ein Highlight des Jahres 2025 – die Auszeichnung mit dem „Wirtschaft hilft-Award 2025“, den DLA Piper gemeinsam mit Vier Pfoten für das Projekt „Rettung von Wildtieren“ erhielt. Dank rechtlicher Unterstützung von DLA Piper konnten im vergangenen Jahr zwei Tigerbabys und drei Löwen aus prekären Verhältnissen gerettet werden.

Neben dem gesellschaftlichen Engagement hob Mager auch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Kanzlei hervor: DLA Piper zähle laut dem jüngsten JUVE Handbuch-Anwaltsverzeichnis auch dieses Jahr wieder zu den zehn umsatzstärksten Wirtschaftskanzleien Österreichs und verzeichne im Wiener Office das vierte Jahr in Folge ein Umsatzplus. Nach wie vor in einer besonderen Rolle zeige sich die Kanzlei auch durch ihren hohen Frauenanteil in der Equity-Partnerschaft: Mit knapp 50 Prozent weiblichen Partnern setze DLA Piper ein starkes Zeichen für Diversität und Chancengleichheit, so Mager.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Overflow bei der DSB: Keine Antwort mehr bei Data Breach
  2. Georg John ist jetzt Anwalt für Aufsichts- und Kapitalmarktrecht bei Dorda
  3. Magirus kauft Achleitner: Die Berater des Defense-Deals
  4. Neue Finanzierungen: Emissionen um bis zu 1,25 Mrd. Dollar und ihre Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Das war der 50. Bundestag der Immobilientreuhänder

Neu in Finanz:

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neuerungen und Tools zur Geldwäsche-Prävention: Seminar im Oktober

Clemens Bousquet als CFO/CRO neu im Vorstand der BKS Bank

Neu in Recht:

DLA Piper widmet Herbstfest 10 Jahren Pro Bono-Tätigkeit in Österreich

Sammelaktion des VKI für Fonds-Kunden der RLB NÖ-Wien

Digitale Diskriminierung: Der „Algorithmic Bias“, das Recht und die Ethik

Overflow bei der DSB: Keine Antwort mehr bei Data Breach

Georg John ist jetzt Anwalt für Aufsichts- und Kapitalmarktrecht bei Dorda

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

Neu in Bildung/Uni:

Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neue Professuren der WU Wien für Brauner, Knappert und Zhang

Christian Doppler-Preis für Lebensmittelforscher Julian Weghuber

Neu in Personalia:

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Georg John ist jetzt Anwalt für Aufsichts- und Kapitalmarktrecht bei Dorda

Neue Professuren der WU Wien für Brauner, Knappert und Zhang

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

Digitale Diskriminierung: Der „Algorithmic Bias“, das Recht und die Ethik

Overflow bei der DSB: Keine Antwort mehr bei Data Breach

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

KI-Einsatz in der Kanzlei üben: LexisNexis lässt die User trainieren