Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Wien. Die Donau Versicherung verleiht Erhard Forstner mit Oktober 2025 die Prokura. Er ist seit 2024 Leiter des Leistungsbereichs Schaden/Unfall.

Forstner ist seit 2011 für die Donau Versicherung tätig. Nach seinem Einstieg in der Schadensabteilung leitete er ab 2014 das Controlling, in das 2018 auch die Unternehmensplanung integriert wurde. Im Jahr 2021 übernahm er die Leitung des Kfz-Bereichs der Donau, seit Jänner 2024 ist Forstner Bereichsleiter für Leistung Schaden/Unfall.

Die Laufbahn und das Statement vom Vorstand

Erhard Forstner, Jahrgang 1984, absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der WU Wien, das er 2010 abschloss. „Mit großer Umsicht und hoher fachlicher Kompetenz sorgt er mit seinem Team täglich dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden im Leistungsfall bestmöglich betreut werden. Die Erteilung der Prokura ist Ausdruck unserer Wertschätzung für sein Engagement und die verantwortungsvolle Rolle, die er im Unternehmen einnimmt“, so Wolfgang Petschko, Vorstandsdirektor der Donau Versicherung in einer Aussendung.