Bildung & Uni, Business

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

WIFI Wien ©Gary Pippan

Jubiläum. Das WIFI Management Forum feiert sein 25-jähriges Bestehen. Seit dem Jahr 2000 hat sich in Bezug auf Führungsstil, Lernformate und Teilnehmerstruktur enorm viel getan.

Was einst mit rund 40 Angeboten begann, ist heute auf 390 Veranstaltungen und 3.300 Teilnehmer pro Jahr angewachsen. „Wir leben in Zeiten der permanenten Veränderungen, die auch neue Chancen eröffnen. Führungskräfte stehen daher vor großen Herausforderungen. Denn Führung muss Veränderungen aktiv steuern und souverän gestalten“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung: „Als größter privater Bildungsanbieter trägt die Wirtschaftskammer Wien dem Rechnung. Unser WIFI Management Forum bietet dafür das nötige Know-how am Puls der Zeit mit unmittelbarer Nähe zu Wirtschaft und Gesellschaft.“

Die neue Generation der Führungskräfte

Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich laut Ruck in den letzten Jahren grundlegend gewandelt: Vom autoritären Führungsstil vergangener Jahrzehnte hin zur dialogorientierten, wertebasierten und digital kompetenten Führungskraft.

Die Rolle der Führungskraft sei heute mehr denn je die eines Coaches, Facilitators und Impulsgebers: „Führung bedeutet heute, Vertrauen zu schaffen, Orientierung zu geben und Raum für Innovation zu ermöglichen. Genau das vermitteln wir in den WIFI Management Forum Seminaren – mit Praxisnähe, Erfahrung und modernsten Methoden“, so Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien.

Die Teilnehmerstruktur hat sich ebenfalls deutlich verändert:

  • Während vor 25 Jahren 35 % der Teilnehmenden Frauen waren, sind es heute 58 %.
  • Auch das Durchschnittsalter sank von 46,5 Jahre auf 41 Jahre.

Neue Formate

Neben klassischen Präsenzseminaren setze das Management Forum heute verstärkt auf flexible Lernformate: Webinare und Hybridangebote ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen, so Faymann.

Veränderungen zeigen sich aber auch in der Art der Weiterbildung: Die Trainingsmethoden gehen demnach stärker in Richtung Austausch, Vernetzung und Lerntransfer, heißt es.

