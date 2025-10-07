Ein Update für das Rechtshandbuch zu Betriebsanlagen

Die Fünfte. Das Handbuch „Die gewerbliche Betriebsanlage“ erscheint in 5. Auflage, das Trio Baumgartner/Bergthaler/Pürgy übernimmt.

Einen frischen Blick und neue Expertise verspricht Fachverlag Manz für die 5. Auflage seines Handbuchs „Die gewerbliche Betriebsanlage“. 18 Fachautor:innen haben zur Neuerscheinung beigetragen; als Herausgeber-Team übernimmt das Trio Baumgartner/Bergthaler/Pürgy von Stolzlechner/Wendl/Bergthaler:

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Baumgartner, Universität Klagenfurt

RA Dr. Wilhelm Bergthaler, Partner bei Haslinger/Nagele Rechtsanwälte GmbH, Dekan Universität Linz

HR Priv.-Doz. Dr. Erich Pürgy, Richter am Verwaltungsgerichtshof

Das Thema ist anspruchsvoll: Das Betriebsanlagenrecht vereint technische, rechtliche und wirtschaftliche Anforderungen, beinhaltet Genehmigungen, Auflagen, Umwelt- und Nachbarschutz.

Der Inhalt

Behandelt werden demnach die wichtigen Stufen bzw. Gebiete des Betriebsanlagenrechts, von der Genehmigungspflicht über Nachbarrechte bis zur Rechtsdurchsetzung. Dazu gibt es in dem 670 Seiten starken Werk ein Glossar mit 150 betriebsanlagen-spezifischen Begriffen.