C.H.Beck mit neuer Fachbuchreihe für Städte und Gemeinden

Fachverlage. Die kommunale Praxis steht vor rechtlichen Herausforderungen, so der deutsche Verlag C.H.Beck: Er hat dafür eine neue Fachbuchreihe gestartet.

Sei es die Ausgestaltung von Satzungen, die Durchführung von Vergabeverfahren oder die rechtssichere Gestaltung von Verwaltungsakten: Das kommunale Dasein ist kein einfaches, darf man aus der Ankündigung des deutschen Fachverlags C.H.Beck folgern. Der Verlag hat dazu eine neue Fachbuch-Reihe gestartet, „Recht der Städte und Gemeinden“.

Die ersten Titel

Dabei will man auf aktuelle Probleme eingehen, die die Städte und Gemeinden zu bewältigen haben. Unter den ersten Fachtiteln, die der neuen Reihe zugeordnet werden, sind:

Straßenrecht (Siegel / Troidl)

Gewerbegebiete / Gewerbegebietsentwicklungen (Battis / Mitschang); geplant für Okt. 2025

Klimarecht (Schlacke / Wagner); geplant für Nov. 2025

Kommunales Haftungsrecht (Pommer / Menhofer / Sande); geplant für Aug. 2026

Beck-Kommunalpraxis Plus Online-Modul (zur Praxis einzelner Kommunal- und Landesverwaltungen)

Dazu gibt es von dem Verlag auch die NVwZ, die „Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht“.