Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Wien. Rechtsanwältin Verena Stagl (40) ist neu bei Wirtschaftskanzlei Schiefer. Ihre Themen sind Compliance und ESG-Recht.

Stagl stoße mit über zehn Jahren Berufserfahrung zu Schiefer Rechtsanwälte und ist spezialisiert auf Compliance-Strukturen und -Richtlinien, die Aufarbeitung von Vorfällen und internen Untersuchungen sowie Risikoanalysen, heißt es in einer Aussendung.

Weitere Themen sind ISO-Zertifizierungsprozesse und die strategische Beratung der Mandant:innen an der Schnittstelle zwischen Vergaberecht und Compliance. Stagl war zuvor in Wiener Wirtschaftskanzleien tätig und ist u.a. Fachvortragende an der Donau-Uni Krems und bei Austrian Standards.

Die Statements

„Inmitten der zunehmenden Regulationsdichte besteht die größte Chance darin, durch frühzeitige, strategische Rechtsberatung echten Mehrwert für die Mandant:innen zu schaffen“, so Stagl. Kanzleigründer Martin Schiefer: „Mit Verena Stagl gewinnen wir eine Expertin, die genau dort ansetzt, wo die Zukunft des Rechts liegt: an der Schnittstelle zwischen Vergaberecht, Nachhaltigkeitsrecht und Compliance.“