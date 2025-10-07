 Open menu
Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Markus Kaser ©SPAR / evatrifft

Salzburg. Spar Österreich ernennt Markus Kaser (54) ab 2026 zum Vize-CEO. Die Position war bisher nicht besetzt und soll „Kontinuität sichern“.

Der Aufsichtsrat der SPAR Österreich ernennt Markus Kaser mit 1.1.2026 zum Vorstandsvorsitzenden-Stellvertreter, teilt der Handelskonzern in einer Aussendung mit. Kaser ist bereits seit 2021 Mitglied des Vostands.

Die Aufgaben

Der gebürtige Tiroler Mag. Markus Kaser studierte in Innsbruck BWL und begann seine Karriere bei Spar 1998. Zunächst betreute er im Marketing Projekte wie den damals neu geschaffenen Bereich „Neue Medien und E-Commerce“. 2003 wechselte er zu Interspar, wo er ab 2005 in der Geschäftsführung tätig war.

2021 wurde er in den Vorstand der SPAR Österreich berufen. Dort ist er aktuell für Sortimentsmanagement, Marketing, CSR, Nachhaltigkeit, IT sowie für Interspar und Maximarkt zuständig. Ab 1.1.2026 wird Kaser nun stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Diese Position war zuletzt nicht besetzt. Vorstandsvorsitzender von Spar ist Hans K. Reisch.

„Kontinuität sicherstellen“

Gerhard Drexel, Präsident des Aufsichtsrates: „Wir möchten mit dieser Entscheidung den Vorstand stärken und Kontinuität sicherstellen. Mit Markus Kaser haben wir einen sehr erfahrenen SPAR-Manager für diese wichtige Funktion gewinnen können.“

