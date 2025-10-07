 Open menu
Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Christian Sajowitz ©Stephan Huger

Sparkassen & Management. Christian Sajowitz wird neuer Leiter Private Banking der Steiermärkischen Sparkasse Wien. Er folgt auf Alexander Eberan.

Mit 1. November 2025 gehe Alexander Eberan nach fünf Jahren als Leiter Private Banking Steiermärkische Sparkasse Wien und acht Jahren als Vorstand des Bankhauses Krentschker in den wohlverdienten Ruhestand und übergebe an Christian Sajowitz, so eine Aussendung.

Das Private Banking der Steiermärkischen Sparkasse in Wien besteht seit Mitte 2020 und sei seither kontinuierlich gewachsen. Sajowitz kommt von der LGT Bank Österreich in Salzburg und Wien und war zuvor bei der Creditanstalt (heute UniCredit Bank Austria), Bank Gutmann und Schelhammer Capital Bank.

Das Statement zum Amtsantritt

„In meiner neuen Funktion sehe ich mich als Bindeglied zwischen Kund: innen, meinen Kolleg:innen und der strategischen Weiterentwicklung der Niederlassung in Wien. Dies im Rahmen sich wandelnder Kundenbedürfnisse, permanenter Marktänderungen und Themen wie Digitalisierung, technologische Transformation und Regulatorik. Mein Ziel ist, gemeinsam mit meinem Team und mit der starken Unternehmenskultur der Steiermärkischen Sparkasse im Hintergrund eine feine Private-Banking Boutique in Wien zu etablieren,“ so Sajowitz.

