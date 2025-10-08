 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Tools

Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Data Act ©Linde

Fachbücher. Der neue Titel „Data Act“ soll einen praxisrelevanten Überblick über das Datenrecht sowie das daran angrenzende KI-Recht geben.

Am 12.9.2025 ist der EU Data Act in Kraft getreten, zeitgleich erscheint das neue Handbuch „Data Act“ des Linde Verlags: Mit dem Data Act will die EU den Zugriff auf nicht personenbezogene Daten ermöglichen, um eine florierende europäische Digitalwirtschaft zu ermöglichen.

Die Aufgabe

So soll – um ein gern erwähntes Beispiel herauszugreifen – ein Traktorenhersteller die Agrardaten, die seine Fahrzeuge auf europäischen Äckern sammeln, auf Wunsch der Landwirte auch anderen zur Verfügung stellen müssen, beispielsweise Start-ups.

Zwar gelten unter den Rechtsexperten viele Fragen rund um den Data Act als noch ungeklärt und einschlägige Gerichtsentscheidungen bleiben wohl abzuwarten, doch soll der neue Titel bereits einen praxisrelevanten Überblick über die verschiedenen Regelungsgegenstände des Data Act bieten und auch das angrenzende KI-Recht berühren.

Die Inhalte

Insbesondere werden laut Verlag folgende Themen behandelt:

  • Datenzugang und Datenbereitstellung
  • Informationspflichten
  • Datenlizenzverträge
  • KI-Trainingsdaten
  • Text- und Data-Mining
  • Haftung für Daten
  • Cloud-Switching
  • Rechtsdurchsetzung

Beispiele und Grafiken sollen verdeutlichen, wie sich die Vorgaben des Data Act korrekt umsetzen lassen. Autor Mag. Stefan Humer, LL.M. ist Rechtsanwalt bei CHG Czernich in Wien, spezialisiert auf Datenrecht, IP/IT-Recht sowie Gesellschafts- und Unternehmensrecht, mit einem Fokus auf neuen Technologien.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua
  2. Neue Immo-Deals bei CA Immo, Deka, DSR Holdings und die Berater
  3. Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance
  4. C.H.Beck mit neuer Fachbuchreihe für Städte und Gemeinden

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Neu in Finanz:

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neu in Recht:

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua

Praxiskonferenz der Donau-Uni Krems analysiert aktuelles Sanktionsrecht

Neue Immo-Deals bei CA Immo, Deka, DSR Holdings und die Berater

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

Neu in Bildung/Uni:

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Uni Graz: Sport-Studierende in der ehemaligen Jesuiten-Residenz

Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neu in Personalia:

Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr