Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Fachbücher. Der neue Titel „Data Act“ soll einen praxisrelevanten Überblick über das Datenrecht sowie das daran angrenzende KI-Recht geben.

Am 12.9.2025 ist der EU Data Act in Kraft getreten, zeitgleich erscheint das neue Handbuch „Data Act“ des Linde Verlags: Mit dem Data Act will die EU den Zugriff auf nicht personenbezogene Daten ermöglichen, um eine florierende europäische Digitalwirtschaft zu ermöglichen.

Die Aufgabe

So soll – um ein gern erwähntes Beispiel herauszugreifen – ein Traktorenhersteller die Agrardaten, die seine Fahrzeuge auf europäischen Äckern sammeln, auf Wunsch der Landwirte auch anderen zur Verfügung stellen müssen, beispielsweise Start-ups.

Zwar gelten unter den Rechtsexperten viele Fragen rund um den Data Act als noch ungeklärt und einschlägige Gerichtsentscheidungen bleiben wohl abzuwarten, doch soll der neue Titel bereits einen praxisrelevanten Überblick über die verschiedenen Regelungsgegenstände des Data Act bieten und auch das angrenzende KI-Recht berühren.

Die Inhalte

Insbesondere werden laut Verlag folgende Themen behandelt:

Datenzugang und Datenbereitstellung

Informationspflichten

Datenlizenzverträge

KI-Trainingsdaten

Text- und Data-Mining

Haftung für Daten

Cloud-Switching

Rechtsdurchsetzung

Beispiele und Grafiken sollen verdeutlichen, wie sich die Vorgaben des Data Act korrekt umsetzen lassen. Autor Mag. Stefan Humer, LL.M. ist Rechtsanwalt bei CHG Czernich in Wien, spezialisiert auf Datenrecht, IP/IT-Recht sowie Gesellschafts- und Unternehmensrecht, mit einem Fokus auf neuen Technologien.