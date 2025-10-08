Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Wien. Organisationswissenschaftler Phanish Puranam von INSEAD erhält heuer die Auszeichnung der Uni Wien für herausragende Wirtschaftswissenschaftler.

Wie strukturieren Menschen Aufgaben, Wissen und Zusammenarbeit in Organisationen? Dieser Frage widmet sich der Organisationswissenschaftler Phanish Puranam, Professor an der INSEAD Business School. Er erhält die Oskar-Morgenstern-Medaillie der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien, die heuer zum siebten Mal vergeben wird. Die Verleihung findet morgen, am 9. Oktober, statt. Puranam wird dabei einen Vortrag zu Algorithmen und Organisationsdesign halten.

Experte für Organisationsdesign

Puranam gilt als einer der international führenden Experten für Organisationsdesign; mit seinen theoretischen und empirischen Analysen habe Puranam das Verständnis der Mikrostrukturen von Organisationen maßgeblich erweitert. Seine Arbeiten sind für klassische Themen wie Unternehmenszusammenschlüsse von Bedeutung, aber auch für neue, vernetzte Formen des Organisierens.

Einen Schwerpunkt setzt Puranam auf die Auswirkungen von KI auf Organisationsstrukturen. Er befasst sich mit der Integration von Algorithmen in die Gestaltung und Steuerung von Unternehmen. Puranam plädiert dafür, Systeme mit mehreren KI-Agenten als Organisationen zu behandeln und entsprechend zu koordinieren. Dabei fragt er nach optimalen Wegen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, um Vertrauen und Lernfähigkeit zu wahren. Puranams Beiträge erscheinen in wissenschaftlichen Journalen und beeinflussen laut Aussendung der Uni Wien sowohl die Unternehmenspraxis als auch öffentliche Debatten.

Verbindung von Theorie und Praxis

Die Auszeichnung würdigt Puranams Pionierleistungen im Bereich nicht-hierarchischer und skalierbarer Kooperation; darüber hinaus trage er durch die Verbindung analytischer Theorie und Praxisempfehlungen zur Weiterentwicklung der Managementforschung bei. Seine Forschung hat internationale Anerkennung erfahren und zielt auf innovative Organisationslösungen für die digitale Transformation ab.

Die Oskar-Morgenstern-Medaille wird alle zwei Jahre an herausragende Wirtschaftswissenschaftler vergeben. Sie ist mit 10.000 Euro dotiert und erinnert an den Mitbegründer der Spieltheorie, der bis 1938 Professor an der Universität Wien war.

