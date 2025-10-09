ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

Wien. Das „Verfahrensrecht Update zum Zertifikatslehrgang“ soll Steuerprofis auf den neuesten Stand bringen, so die ASW.

Die Veranstaltung „Verfahrensrecht Update zum Zertifikatslehrgang“ am 20.10.2025 soll die Neuerungen im Verfahrensrecht – insbesondere aktuelle Einblicke in die BAO – vermitteln und darüber hinaus den Austausch mit Kolleg:innen und Diskussionen mit den Vortragenden ermöglichen, so die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Die Vortragenden

Die Vortragenden sind Programmleiter StB Mag. Robert Rzeszut (Partner bei Deloitte) gemeinsam mit Florian Fiala, LL.M. (Tax Litigation, Deloitte). Gastredner ist Dr. jur. Martin Vock, LL.M. (Leiter der Abteilung IV/11 Abgabenverfahrens- und Exekutionsrecht im Finanzministerium, BMF).

Veranstaltungsort ist Wien oder wahlweise auch per Stream online. Zielgruppe sind Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Berufsanwärter:innen, WT-Mitarbeiter:innen mit entsprechenden Vorkenntnissen sowie Absolvent:innen des Lehrgangs Verfahrensrecht, so die Veranstalter.