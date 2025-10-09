Refinanzierung für Handelsriesen Fortenova mit Clifford Chance

Retail & Banken. Clifford Chance berät UniCredit und Zagrebačka banka bei der 550 Mio. Euro schweren Refinanzierung für den größten südosteuropäischen Einzelhändler Fortenova.

Anwaltssozietät Clifford Chance hat UniCredit S.p.A. und Zagrebačka banka bei der erfolgreichen Refinanzierung der Fortenova Gruppe beraten, so eine Aussendung. Die Finanzierung wurde am 1. Oktober 2025 abgeschlossen, hat eine Höhe von €550 Millionen und stelle die größte private Unternehmensfinanzierung in der Republik Kroatien dar, die von nur einer Bankengruppe arrangiert wurde.

Es handele sich zudem um die erste Bankenfinanzierung, die die Fortenova Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 2019 am Markt realisiert hat. Sie sei ein wichtiger Schritt zur weiteren Stabilisierung und Stärkung der Finanzlage der Gruppe sowie zur Festigung ihrer Position als regionaler Marktführer.

Das größte Paket für den größten Händler

Fortenova ist laut den Angaben der größte vertikal integrierte Einzelhändler in Südosteuropa, mit rund 40.000 Beschäftigten und mehr als 2.500 Verkaufsstellen und Vertriebszentren. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen zählen Einzelhandel, Getränkeproduktion, die Herstellung von Speiseöl sowie die Produktion von frischem und verarbeitetem Fleisch. Die Fortenova Gruppe wurde am 1. April 2019 mit der erfolgreichen Umsetzung des Gläubigervergleichs bei Agrokor gegründet.

Das internationale Clifford Chance-Team, das die Banken bei der aktuellen Transaktion beriet, stand unter der Leitung von Partner David Neu (Global Financial Markets, München).