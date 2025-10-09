 Open menu
Bildung & Uni, Tech

Wie Straßenschäden ohne Bohrungen erkannt werden

Sensorgewebe im Asphalt (© Fraunhofer IWU)
Sensorgewebe im Asphalt (© Fraunhofer IWU)

Innovation am Bau. Ein Fraunhofer-Projekt könnte die Instandhaltung von Straßen erleichtern: Biobasiertes Gewebe mit darin integrierter Sensorik überwacht laufend den Zustand von Asphaltstraßen.

Der Zustand der Asphalttragschicht ist ein wichtiger Indikator für die Notwendigkeit von Straßensanierungen, wurde bisher jedoch unzureichend erfasst. Übliche Messverfahren sind entweder zerstörend oder bieten nur indirekte, oberflächenbasierte Messungen. Ein neues Monitoringsystem des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung (Wilhelm-Klauditz-Institut WKI; Sitz in Braunschweig) in Zusammenarbeit mit Partnern kann den Zustand der Asphalttragschicht nun aber kontinuierlich, flächendeckend und zerstörungsfrei überwachen.

Kernstück des Systems ist ein biobasiertes Sensorgewebe aus Flachsfasern, in das ein elektrischer Sensorfaden integriert ist. Veränderungen im Zustand der Asphalttragschicht beeinflussen den elektrischen Widerstand des Sensordrahts, was kontinuierlich gemessen wird. Die Daten werden an eine Messeinrichtung an der Straßenseite übermittelt und mittels KI-Algorithmen analysiert. Das System ermöglicht so Echtzeit-Überwachung und Prognosen zum Straßenzustand.

Verformungen werden erkannt

Bisher laufende Tests mit einem Demonstrator in einem Gewerbegebiet würden, dass das Sensorgewebe Verformungen durch unterschiedliche Achslasten und Achskonfigurationen eines Test-Lkws erfassen kann, schreibt das Fraunhofer-Institut in einer Pressemitteilung. Konkret funktioniert das wie folgt: Das Gewebe wird über den kompletten Straßenquerschnitt verlegt und mit Asphalt bedeckt. Die Sensordaten werden dann auf einer eigens entwickelten Internet-Plattform mit Dashboard visualisiert und können künftig Behörden, Anliegern und Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen.

Straßenerhaltung wird einfacher

Ziel des Projekts namens „SenAD2“ ist es, die Planung von Straßenerhaltungsmaßnahmen wirtschaftlicher und nachhaltiger zu gestalten sowie Verkehrsstörungen zu minimieren. Das Projekt wird vom deutschen Bundesministerium für Verkehr gefördert und umfasst Partner aus Forschung und Industrie. Die dabei verwendete Verbindung von Digitalisierung, Sensorik und Machine-Learning-Verfahren soll die Degradationsmessung und -prognose optimieren, um die Effizienz der Straßeninstandhaltung zu erhöhen.

Das System ist so konzipiert, dass das Sensorgewebe sowohl Produktionsprozessen als auch den Belastungen im Straßenbau standhält. Dies könnte langfristig zu präziseren und rechtzeitigen Entscheidungen im Instandhaltungsmanagement führen.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Carbonfasern aus Cellulose Fraunhofer Potsdam Extrajournal.Net
Jens-Uwe Repke, TU Berlin Extrajournal
3D-Laserscanner beim nächtlichen Einsatz (© Michael Bleier / Uni Würzburg)
Demontage-Demonstrator (© Fraunhofer IWU)
Institut für Informatik der Uni Würzburg, Campus Hubland (© Robert Emmerich / Uni Würzburg)

Weitere Meldungen:

  1. Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua
  2. C.H.Beck mit neuer Fachbuchreihe für Städte und Gemeinden
  3. Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung
  4. Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Neue Geschäftsführerin für Hotel- und Tourismusbank OeHT

Zeitlich befristete Erhöhung des Investitionsfreibetrags (IFB) startet bald

Neu in Finanz:

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neu in Recht:

KI gegen Fälscher: Kunst-Sachverständige tagen zu neuen Werkzeugen

Richter orten am Grundrechtstag „Handlungsbedarf beim Klimaschutz“

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

BDO ernennt Bussmann, Fischer, Leutgeb und Wiltsche zu Partnern

ASW: Erstmals EU-Einstufung nach NQR für Buchhaltungs-Diplom

Neu in Bildung/Uni:

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Uni Graz: Sport-Studierende in der ehemaligen Jesuiten-Residenz

Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neu in Personalia:

Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr