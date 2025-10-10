 Open menu
Business, Finanz, Recht

Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt

Daniel von Bülow ©Freshfields

Börsen & Unternehmen. Wirtschaftskanzlei Freshfields berät Ottobock und die Näder-Familie beim Börsengang: Es ist der bisher größte deutsche IPO des Jahres 2025, doch das allein sagt nicht viel.

Freshfields hat die Ottobock SE & Co. KGaA bei ihrem Börsengang betreut: Nach etlichen Jahren der Vorbereitung hat das weltweit führende Medizintechnik-Unternehmen (Prothesen, Hörgeräte, Exoskelette u.a.) das IPO nun erfolgreich durchgezogen. Mit einem Platzierungsvolumen von rund 807 Millionen Euro hat Ottobock den bisher größten Börsegang des Jahres 2025 am deutschen Aktienmarkt hingelegt, heißt es in einer Aussendung. Was man dazu freilich auch sagen muss: 2025 ist ein schwaches IPO-Jahr, in Europa lagen die Platzierungsvolumen bis Ende des ersten Halbjahrs teilweise nur halb so hoch wie 2024.

Der Börsegang

Am Donnerstag wurden die Ottobock-Aktien nun erstmals am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehandelt. Der Ausgabepreis wurde auf 66,00 Euro pro Aktie festgelegt, die Erstnotiz lag bei 72,00 Euro. Die Marktkapitalisierung bei der Erstnotiz betrug demgemäß etwa 4,6 Milliarden Euro.

Das Platzierungsvolumen betrug rund 807,6 Millionen Euro und die Beteiligungsquote des Streubesitzes voraussichtlich bis zu ­19,1 Prozent unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, heißt es zur Transaktion weiter. Die von Prof. Hans Georg Näder und seinen Familienangehörigen gehaltene Näder Holding GmbH & Co. KG werde nach dem Börsengang indirekt mindestens 80,9 Prozent des Aktienkapitals der Ottobock SE & Co. KGaA halten. Am Freitag lag der Kurs von Ottobock im Nachmittagshandel übrigens bei 69,70 Euro und damit weiterhin über dem Ausgabepreis.

Das Beratungsteam

Freshfields beriet Ottobock zu kapitalmarktrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Parallel dazu beriet Freshfields die Näder Holding GmbH & Co. KG bei einer im Zusammenhang mit dem Börsengang vollzogenen Refinanzierung, wie es heißt.

Das Freshfields-Team für den Börsengang der Ottobock SE & Co. KGaA umfasste die Partner Daniel von Bülow (Federführung), Christoph Gleske (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Christoph H. Seibt (Gesellschaftsrecht, Hamburg), Simone Bono (Kapitalmarktrecht, London) und Judith Römer (Arbeitsrecht, Hamburg) sowie die (Principal) Associates John Haviland, Linus Cathomas (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Jean Mohamed, Felix Schüßler, Christoph Beckmann (alle Gesellschaftsrecht, Hamburg), Laura Schaumann (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Katharina Reinhardt und Vinzent Will (beide Regulatory, Berlin).

Die Beratung zur Refinanzierung der Näder Holding GmbH & Co. KG wurde geleitet von Partner Mario Hüther und Counsel Alexander Pospisil (beide Finance, Frankfurt). Dem Team gehörten darüber hinaus an: Partner Christoph H. Seibt (Gesellschaftsrecht, Hamburg) sowie die (Principal) Associates Lucas Lengersdorf, Andreas Thümmler, Beatrice Zobel und Thilo Köhler (alle Finance, Frankfurt). Inhouse wurden Börsengang und Refinanzierung rechtlich von General Counsel Regina Thums beraten.

 

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner
  2. So soll das nächste Oktoberfest weniger stressig werden
  3. Refinanzierung für Handelsriesen Fortenova mit Clifford Chance
  4. Deals und Übernahmen: Flex Capital, seed + speed, Möhrle und die Berater

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Wiener Family Office Investment Forum findet ab 5.11. statt

Trump und der Welthandel: 2026 wird trüb, 2027 sieht besser aus

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Susanne Eickermann-Riepe wird Senior Vice President bei RICS

Neu in Finanz:

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

ERGO Versicherung holt Petra Umbrich als CFO in den Vorstand

Neu in Recht:

Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten

Refinanzierung für Handelsriesen Fortenova mit Clifford Chance

Deals und Übernahmen: Flex Capital, seed + speed, Möhrle und die Berater

8. Universitäre Strafvollzugstage: Neues Bachelorstudium für die Justizwache

Neu in Steuer:

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

ASW-Diplomlehrgang für Audit Manager startet ab 21.10.

Neu in Bildung/Uni:

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Uni Graz: Sport-Studierende in der ehemaligen Jesuiten-Residenz

Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neu in Personalia:

Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht

Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua