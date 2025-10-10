 Open menu
Wiener Family Office Investment Forum findet ab 5.11. statt

Veranstaltung. Das Wiener Family Office Investment Forum findet heuer von 5. bis 6. November statt. Die Themen sind Immobilien, Finanzmärkte und Beteiligungen.

Das Wiener Family Office Investment Forum findet laut einer Aussendung heuer am 5. und 6. November 2025 im Almanac Palais statt. Neben Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen werden dabei wieder Unternehmen ihre Geschäftsmodelle und Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen.

„Wir freuen uns heuer bereits wieder über zahlreiche Anmeldungen von Family Offices, Stiftungen, professionellen und institutionellen Investoren zum Wiener Family Office Investment Forum am 5. und 6. November 2025 im Almanac Palais. Das Forum wird zu den Themen Real Estate, Kapitalmarkt und Impact Investing stattfinden“, so Sabine Duchaczek, Veranstalterin und Inhaberin der Advantage Family Office GmbH.

Vorträge und Podiumsdiskussionen

Am ersten Konferenztag wird laut den Angaben der „Wiener Real Estate Salon“ rund um das Thema Immobilien stattfinden. Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen zum Thema „Aktuelle Entwicklungen des österreichischen Immobilienmarktes“ und „Aktuelle Entwicklungen des internationalen Immobilienmarktes“ mit BNP Paribas Real Estate Investment Management sowie österreichischen und internationalen Family Offices werden dabei Unternehmen wie UBM Development, BIP Immobilien Development, Apleona Real Estate, VictoriaPartners, Corum Asset Management, Engel & Völkers LiquidHome Österreich, steininger.designers, Luxury Immobilien, Sangreal Living & Estates und Unit Value ihre Geschäftsmodelle vorstellen.

Diskussion Digital vs. Traditional

Am zweiten Konferenztag am Vormittag, bei der „Wiener Kapitalmarktkonferenz“, werden unter anderem Vossloh, Blue Cap, Ernst Russ, CTT, ReGuest und Ekometall Exploration präsentieren. Außerdem ist eine Podiumsdiskussion zum Thema „Digital Asset Management meets Traditional Finance“ mit SQD.AI Strategies, Apeiron Investment und Waow geplant.

Am Nachmittag findet dann die „Wiener Impact Investment Konferenz“ statt. An den Podiumsdiskussionen zu den Themen „Mission-Driven Investments“, „Child-Lens Investing“ und „Transformation of the Food Sector“ werden unter anderem Nixdorf Kapital, Lombard Odier Funds, Zintinus und der Triodos Future Generations Fund teilnehmen, heißt es.

