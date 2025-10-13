Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 am 12. November in Wien

Veranstaltung. Die Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 findet am 12. November im Park Hyatt Vienna statt. Das Motto heuer lautet „Legal Tech – Wie von KI profitieren?“.

Am 12. November findet wieder die Legal Tech Konferenz von Future-Law in Wien statt. Bei der Konferenz dreht sich alles um die neuesten Legal Tech Themen, Digitalisierungstrends und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Rechtsbereich.

„Es war noch nie so spannend Legal Tech- und KI-Projekte umzusetzen wie jetzt“, so Sophie Martinetz von Future-Law in einer Aussendung. Die Konferenz findet heuer im Park Hyatt Vienna statt und trägt den Titel „Legal Tech – Wie von KI profitieren?“.

Die Vortragenden

Die Sprecher der Konferenz kommen aus Rechtsabteilungen, Anwaltskanzleien, Fachverlagen, Ministerien und Legal Tech Firmen: Es referieren und diskutieren laut den Angaben unter anderem Michael Berg-Müller (RechtGPT), Reinhard Bradatsch (Manz), Dijana Dukic (NHP), Christian Gesek (Justizministerium), Nassim Ghobrial (Baker McKenzie Österreich), Martin Hackl (Justizministerium), Alexander Höller (Google), Vladan Katanic (Notariatskammer), Stephan Klaus (OLG Wien), Susanne Lakatha (Manz), Harald Leitenmüller (Microsoft), Irene McGill (OMV), Susanne Mortimore (LexisNexis), Martin Niederhuber (NHP), Philipp Reinisch (Fieldfisher), Andrei Salajan (Schönherr), Michael Schachner (LexisNexis), Justizministerin Anna Sporrer, Verena Stolz (PEHB Rechtsanwälte) und ÖRAK-Präsident Armenak Utudjian.