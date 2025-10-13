Nachfrage nach Service-Robotern steigt – wenn auch nicht überall

Frankfurt. Weltweit sind Roboter in Branchen wie Logistik und Sicherheit gefragt, der Absatz ist im Vorjahr deutlich gestiegen. Auch das Gastgewerbe ist ein wichtiger Abnehmer, selbst wenn dort die Nachfrage gesunken ist.

Der weltweite Absatz professioneller Service-Roboter ist im Jahr 2024 um 9 Prozent auf etwa 200.000 Einheiten gestiegen. Laut einem aktuellen Bericht der International Federation of Robotics (IFR) zählt der Fachkräftemangel zu den Haupttreibern dieser Entwicklung; Unternehmen würden zunehmend auf Roboter setzen, die speziell für den Einsatz mit Fachpersonal konzipiert sind. Der demographische Wandel wiederum erhöht die Nachfrage nach medizinischen Robotern.

Einsatz im Gesundheitsbereich boomt

Speziell in medizinischen Laboren könnten diese dazu beitragen, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Neben professionellen Anwendungen wuchs auch der Absatz von Service-Robotern für den privaten Gebrauch auf etwa 20 Millionen Einheiten, was ein Plus von 11 Prozent bedeutet. Die meisten privat genutzten Roboter kommen als Haushaltsroboter zum Einsatz; Anbieter aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten hier Wachstumsraten von 16 Prozent, während die Verkäufe in Amerika leicht um 1 Prozent zurückgingen. Im IFR-Jahresbericht wird analysiert, dass Automatisierungsprojekte häufig über Mietmodelle oder Abonnements realisiert werden: Die sogenannte Robot-as-a-Service-Flotte (RaaS) ist um 31 Prozent gewachsen.

Details zum Markt für Service-Roboter

Anwendungsbereiche wie Transport und Logistik führen mit einem Marktanteil von über 50 Prozent, was 102.900 Einheiten und einem Zuwachs von 14 Prozent entspricht.

Der Bereich Hotel- und Gastgewerbe folgt mit mehr als 42.000 verkauften Robotern – dort war allerdings ein Rückgang von 11 Prozent zu verzeichnen.

Auf Platz drei liegen Reinigungsroboter mit einer Steigerung von 34 Prozent auf mehr als 25.000 Einheiten.

Der Absatz von landwirtschaftlichen Service-Robotern lag mit 19.500 verkauften Einheiten auf Rang vier und sank leicht um 6 Prozent.

Such- und Rettungsroboter sowie Sicherheitsroboter verzeichneten mit 3.100 Einheiten einen Zuwachs von 19 Prozent.

Medizinroboter stellen eine gesonderte Kategorie dar und verzeichneten 2024 einen deutlichen Anstieg um 91 Prozent auf rund 16.700 Stück; insbesondere Rehabilitations- und Therapieroboter waren stark gefragt und legten um 106 Prozent zu. Die Nachfrage nach Operationsrobotern stieg um 41 Prozent, Laborroboter für Diagnostik und Analytik gar um 610 Prozent.

Die Marktdaten des IFR basieren auf Stichproben und sind nicht auf alle Branchen hochgerechnet, heißt es in einer Aussendung. Die International Federation of Robotics (IFR) mit Sitz in Frankfurt/Main vertritt die weltweite Robotikindustrie und wurde 1987 gegründet.

