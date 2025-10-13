 Open menu
Business, Tech

Nachfrage nach Service-Robotern steigt – wenn auch nicht überall

Das Bild zeigt einen Roboter in einem Lagerhaus bei der Arbeit mit Menschen. Roboter Tiago Pro von Pal Robotics
Roboter "Tiago Pro" bei der Arbeit in einem Lagerhaus (© Pal Robotics)

Frankfurt. Weltweit sind Roboter in Branchen wie Logistik und Sicherheit gefragt, der Absatz ist im Vorjahr deutlich gestiegen. Auch das Gastgewerbe ist ein wichtiger Abnehmer, selbst wenn dort die Nachfrage gesunken ist.

Der weltweite Absatz professioneller Service-Roboter ist im Jahr 2024 um 9 Prozent auf etwa 200.000 Einheiten gestiegen. Laut einem aktuellen Bericht der International Federation of Robotics (IFR) zählt der Fachkräftemangel zu den Haupttreibern dieser Entwicklung; Unternehmen würden zunehmend auf Roboter setzen, die speziell für den Einsatz mit Fachpersonal konzipiert sind. Der demographische Wandel wiederum erhöht die Nachfrage nach medizinischen Robotern.

Einsatz im Gesundheitsbereich boomt

Speziell in medizinischen Laboren könnten diese dazu beitragen, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Neben professionellen Anwendungen wuchs auch der Absatz von Service-Robotern für den privaten Gebrauch auf etwa 20 Millionen Einheiten, was ein Plus von 11 Prozent bedeutet. Die meisten privat genutzten Roboter kommen als Haushaltsroboter zum Einsatz; Anbieter aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten hier Wachstumsraten von 16 Prozent, während die Verkäufe  in Amerika leicht um 1 Prozent zurückgingen. Im IFR-Jahresbericht wird analysiert, dass Automatisierungsprojekte häufig über Mietmodelle oder Abonnements realisiert werden: Die sogenannte Robot-as-a-Service-Flotte (RaaS) ist um 31 Prozent gewachsen.

Details zum Markt für Service-Roboter

  • Anwendungsbereiche wie Transport und Logistik führen mit einem Marktanteil von über 50 Prozent, was 102.900 Einheiten und einem Zuwachs von 14 Prozent entspricht.
  • Der Bereich Hotel- und Gastgewerbe folgt mit mehr als 42.000 verkauften Robotern – dort war allerdings ein Rückgang von 11 Prozent zu verzeichnen.
  • Auf Platz drei liegen Reinigungsroboter mit einer Steigerung von 34 Prozent auf mehr als 25.000 Einheiten.
  • Der Absatz von landwirtschaftlichen Service-Robotern lag mit 19.500 verkauften Einheiten auf Rang vier und sank leicht um 6 Prozent.
  • Such- und Rettungsroboter sowie Sicherheitsroboter verzeichneten mit 3.100 Einheiten einen Zuwachs von 19 Prozent.
  • Medizinroboter stellen eine gesonderte Kategorie dar und verzeichneten 2024 einen deutlichen Anstieg um 91 Prozent auf rund 16.700 Stück; insbesondere Rehabilitations- und Therapieroboter waren stark gefragt und legten um 106 Prozent zu. Die Nachfrage nach Operationsrobotern stieg um 41 Prozent, Laborroboter für Diagnostik und Analytik gar um 610 Prozent.

Die Marktdaten des IFR basieren auf Stichproben und sind nicht auf alle Branchen hochgerechnet, heißt es in einer Aussendung. Die International Federation of Robotics (IFR) mit Sitz in Frankfurt/Main vertritt die weltweite Robotikindustrie und wurde 1987 gegründet.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Deals und Übernahmen: Flex Capital, seed + speed, Möhrle und die Berater
  2. Data Act: Ein früher Praxisleitfaden für das neue Datenrecht
  3. Overflow bei der DSB: Keine Antwort mehr bei Data Breach
  4. EY-Studie: Risiko durch Cyberangriffe steigt weiter

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Preisgeröntes ESG-Rechenmodell: CTC-Gold für Fraunhofer und refurbed

Wiener Family Office Investment Forum findet ab 5.11. statt

Trump und der Welthandel: 2026 wird trüb, 2027 sieht besser aus

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Finanz:

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

Neu in Recht:

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 am 12. November in Wien

Unternehmen und Vermögensplanung: Neues Handbuch für Praktiker

Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten

Refinanzierung für Handelsriesen Fortenova mit Clifford Chance

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

Neu in Bildung/Uni:

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Uni Graz: Sport-Studierende in der ehemaligen Jesuiten-Residenz

Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neu in Personalia:

Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte