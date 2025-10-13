 Open menu
Business, Finanz, Recht, Tools

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Bernd Martin ©Spitch

Frankfurt. Der deutsche Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Finanzinstitute bei AGB-Änderungen die Zustimmung aller Kunden einholen müssen. Anbieter Spitch schickt dafür die KI ins Rennen.

Die Schweizer Spitch AG hat ein neues Zustimmungsmodul vorgestellt, das den Einholungsprozess laut einer Aussendung effizient und rechtssicher per Telefon automatisiert. Der Ablauf:

  • In einem Kundenschreiben des Finanzinstituts zur anstehenden Änderung wird eine Telefonnummer angegeben, unter der die Zustimmung telefonisch erteilt werden kann.
  • Ruft der Kunde an, fragt das System direkt nach seiner Zustimmung. Bei einem „Ja“ wird erklärt, dass das Gespräch ab sofort aufgezeichnet wird.
  • Der Kunde nennt im Anschluss seinen Namen sowie eine im Schreiben angegebene Referenz. Die gesamte Zustimmung dauert laut Spitch weniger als eine Minute.

Das Gespräch werde automatisch beendet, die Audioaufnahme wird als PDF inklusive eingebetteter Tonspur revisionssicher dokumentiert, heißt es. Die Daten stehen der Bank oder einem externen Dienstleister demnach jederzeit zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Probelauf bei der Volksbank Mittelhessen

Ein erster Einsatz bei der Volksbank Mittelhessen verlief laut den Angaben erfolgreich. Dort wurde im Rahmen der Umstellung auf Kombikarten mit vereinter Debit- und Kreditfunktion die aktive Zustimmung jedes Karteninhabers eingeholt.

Das Zustimmungsmodul basiert auf der bestehenden Spitch Conversational-AI-Plattform, die unter anderem bei der Volksbank Mittelhessen, der Hannoverschen Volksbank und der Volksbank Konstanz im Einsatz ist.

Bernd Martin, für Volks- und Raiffeisenbanken zuständiger Manager bei Spitch: „Das Modul wurde entwickelt, um Kunden ohne App eine einfache Möglichkeit zur Zustimmung zu bieten. In Gesprächen ohne Aufzeichnung ist eine Zustimmung jedoch nicht rechtsverbindlich verwertbar. Das neue Modul schließt genau diese Lücke.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 am 12. November in Wien
  2. Refinanzierung für Handelsriesen Fortenova mit Clifford Chance
  3. Deals und Übernahmen: Flex Capital, seed + speed, Möhrle und die Berater
  4. Flaggschiffe vereint: Manz und C.H.Beck starten KI-Rechtstool mit Noxtua

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Preisgeröntes ESG-Rechenmodell: CTC-Gold für Fraunhofer und refurbed

Wiener Family Office Investment Forum findet ab 5.11. statt

Trump und der Welthandel: 2026 wird trüb, 2027 sieht besser aus

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Finanz:

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

Neu in Recht:

Future-Law Legal Tech Konferenz 2025 am 12. November in Wien

Unternehmen und Vermögensplanung: Neues Handbuch für Praktiker

Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten

Refinanzierung für Handelsriesen Fortenova mit Clifford Chance

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

Neu in Bildung/Uni:

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Uni Graz: Sport-Studierende in der ehemaligen Jesuiten-Residenz

Das ist Österreichs genaueste Uhr: 642 Billionen Herz für die Forschung

WIFI Management Forum feiert den 25er: Umwälzende Änderungen

Innovationen: Die Geheimwaffe der Nadelbäume gegen den Borkenkäfer

Neu in Personalia:

Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

Tina Antonius wird neue Geschäftsführerin des Kaffee- und Teeverbands

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten

Alarm der Hinweisgeber: 4 von 10 Unternehmen von bösen Taten betroffen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte