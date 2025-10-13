 Open menu
Preisgeröntes ESG-Rechenmodell: CTC-Gold für Fraunhofer und refurbed

Peter Windischhofer, Paul Rudorf ©refurbed

Österreich. Ein neues Modell von Fraunhofer zur Kreislaufwirtschaft – entwickelt für Online-Marktplatz refurbed – hat einen „Close the Circle“ (CTC)-Award erhalten.

Am 9. Oktober find im Wiener Palais Eschenbach die fünfte “Close the Circle”-Konferenz des Gewerbevereins statt, mit rund 120 Teilnehmenden aus Industrie und Wissenschaft, so eine Aussendung. Dabei verlieh eine Expertenjury den „CTC Award“ an die besten zirkulären Ideen, Lösungen und Geschäftsmodelle der vergangenen Jahre.

Diesmal hat das ökologische Rechenmodell, welches von Fraunhofer Austria für refurbed (Link zur ESG-Seite) entwickelt wurde, in der Kategorie „Circle Enabler“ den 1. Platz errungen, freut sich refurbed in einer Aussendung: Man sieht sich selbst als den am schnellsten wachsenden Online-Marktplatz für „Refurbished“-Produkte wie Handys, Notebooks etc. in der DACH-Region.

Nachhaltigkeit automatisiert bewerten

Der Ansatz des jetzt preisgekrönten Modells sei es, Kreislaufwirtschaft und die ökologische Bewertung von Elektronikprodukten automatisiert quantifizierbar zu machen. “Wir gratulieren Paul Rudorf und seinem Team von Fraunhofer Austria zu dieser Leistung. Wir freuen uns natürlich besonders, dass sie sich für die Entwicklung unseres Rechenmodells diese innovative Auszeichnung sichern konnten”, so Peter Windischhofer, Co-Founder von refurbed.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance
  2. 28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte
  3. Naturschutz im Bauverfahren: Webinar für die Projektentwicklung
  4. Women in Law startet neue Fokusgruppe für Compliance und ESG

