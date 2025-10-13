Unternehmen und Vermögensplanung: Neues Handbuch für Praktiker

Family Business. „Unternehmen und Vermögensplanung“ von Univ.-Prof. Astrid Deixler-Hübner soll Unternehmern und Rechtsprofis im Umgang mit der Familie helfen.

Bei Familienunternehmen bzw. in der Verwaltung von Familienvermögen geht es um private wie betriebliche und steuerliche Themen – oft eng verzahnt und mit komplexen Problemstellungen. Das neue Handbuch „Unternehmen und Vermögensplanung“ soll laut Fachverlag LexisNexis auf knapp 450 Seiten eine aktuelle und praxisnahe Aufbereitung der relevanten Bereiche des Familien- und Gesellschaftsrechts bieten.

Der Inhalt

Entsprechend spanne sich der Bogen von ehelichen und nachehelichen Unterhaltsfragen über die Aufteilung des Ehevermögens bis hin zu erbrechtlichen Ansprüchen und steuerrechtlichen Herausforderungen in der Vermögensplanung. Behandelt werden laut Verlag vor allem Lösungen für die Praxis – etwa aktuelle Vertragsgestaltungen von Ehegatten und Lebenspartner:innen, Lösungsansätze für einvernehmliche Scheidungen sowie die Besonderheiten der Vermögensstrukturierung in Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Stiftungen. Auch internationale Zuständigkeitsfragen und Konfliktfelder in der Governance von Familienunternehmen würden beleuchtet. Dazu gibt es strukturierte Analysen und Fallbeispiele.

„Mögliche Scheidung oder Trennung rechtzeitig mitdenken“

„Ich arbeite seit vielen Jahren schwerpunktmäßig im Familienrecht: In Forschung, Gesetzesberatung und Lehre. In der Praxis sehe ich täglich, wie eng Familien-, Erb-und Gesellschaftsrecht miteinander verwoben sind. Daraus ist der Wunsch entstanden, an dieser Schnittstelle einen klaren, verlässlichen Leitfaden für die Praxis zu schaffen“, schildert Herausgeberin Univ.-Prof. Astrid Deixler-Hübner auf dem LexisNexis-Blog.

Die Neuerscheinung richte sich an Unternehmer, die „mit den Verschränkungen der unternehmensrelevanten Rechtsgebiete und dem Familienrecht vertraut gemacht werden“ sollen, so Deixler-Hübner: „Oft haben Unternehmer bei der rechtlichen Planung und Gestaltung den möglichen Fall der Scheidung und Trennung nicht ausreichend bedacht. Gerade diese Umstände können aber im Nachhinein zum Scheitern dieser Rechtsgestaltungen führen.“

Familie, Betrieb, Recht & Steuer

Gedacht sei das Werk aber vor allem (auch) für die juristische Praxis: Rechtsprofis, die Fälle mit familiären und unternehmensrechtlichen Bezügen bearbeiten, finden hier einen „kompakten, aktuellen Referenzrahmen“, so Deixler-Hübner. Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Themengebieten behandeln demnach darin jeweils Themen vom Unterhalt während und nach der Ehe über die Aufteilung des Ehevermögens nach der Scheidung, mögliche ehegüterrechtliche Gestaltungen, erbrechtliche Ansprüche von Ehegatten und Lebenspartnern und die damit verbundenen steuerlichen Fragen bis zur maßgeschneiderten Vertragsgestaltung für Ehegatten und Lebenspartner.

„Wir zeigen hier auch praxisnahe Wege für einvernehmliche Scheidungen auf und beleuchten mögliche Mitwirkungsgestaltungen von Ehegatten und Lebenspartnern samt den Trennungsszenarien in Kapital- und Personengesellschaften sowie in Stiftungen“, so die Herausgeberin. Dabei werde auch ein Licht auf die Situation binationaler Ehen und Partnerschaften und typische Konflikte in Familienunternehmen samt Lösungsvorschlägen geworfen.

Das Autorenteam

Herausgeberin Univ.-Prof. Astrid Deixler-Hübner lehrt an den Universitäten Wien und Krems. Ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Zivilverfahrensrecht und Familienrecht. Im Autor:innenteam: Peter Csoklich, Florian Haselwanter, David Heimbuchner, Florian Heindler, Alexander Hofmann, Wolfgang Kolmasch, Philipp Konzett, Susanna Perl-Lippitsch, Martin Schauer, Bernd Schneiderbauer, Daniel Varro, Margit Winkler und Ursula Xell-Skreiner.

