Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Die Sieger der 6. Bildungsmillion der Mega Bildungsstiftung 2025 ©Elisabeth Mandl

Geld für Wirtschaftsbildung. Die Mega Bildungsstiftung hat wieder ihre diesjährige Fördermillion vergeben. Drei Projekte wurden ausgezeichnet.

Beim Live-Finale vergab die Mega Bildungsstiftung bereits zum sechsten Mal insgesamt eine Million Euro an Projekte, die Bildung in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Entrepreneurship fördern. Durch den Abend führten Matthias Strolz und Amira Awad.

Nach den Präsentationen der sechs nominierten Projekte wählten laut einer Aussendung die 500 Gäste ihre Favoriten per Saalvoting. Zusätzlich gab es vorab eine offene Online-Abstimmung, bei der rund 4.800 Menschen ihre Stimme abgaben.

Die drei Siegerprojekte erhielten jeweils 200.000 Euro, die weiteren drei Finalisten jeweils 80.000 Euro. Zudem werden alle sechs Initiativen in der Mega Academy in Kooperation mit der WU Wien ein Jahr lang mit Coachings und Workshops begleitet. Überreicht wurden die Schecks vom Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Mega-Vorstand Dietmar Müller und Mega-Gründungsvertreterin Sonja Zimmermann.

Die Gewinner

Gewonnen haben die drei Initiativen „Mein Weg geht weiter“, „Skills-Up!“ und „Youth Entrepreneurship Week“:

  • „Mein Weg geht weiter – Styria vitalis“ ist eine Initiative für junge Menschen an landwirtschaftlichen Fachschulen um die Finanzbildung zu fördern. Diese besteht aus Workshops, Fortbildungen und digitale Module.
  • „Skills-Up! Finanzbildung für Lehrlinge – Verein zur Entwicklung der digitalen Zukunftsbildung“ ist eine Initiative für Lehrlinge um den Umgang mit Geld zu lernen. Ein Blended-Learning-Ansatz verbindet Videos, Games und Workshops.
  • „Youth Entrepreneurship Week – Austrian Startups & IFTE“ ist eine Initiative bei der Jugendliche in dreieinhalb Tagen eigene Ideen entwickeln sollen. Sie identifizieren Probleme aus ihrem eigenen Umfeld und finden gemeinsam im Team Lösungen.

Neue Generalsekretärin

„Die künftige Welt braucht mündige junge Menschen, die Grundkonzepte wie Inflation, Steuern, Knappheit, Nachhaltigkeit oder Zinsen verstehen. Es geht letztlich darum, ob und wie man sich in der Arbeitswelt, im Familienleben und der Gesellschaft einbringen kann. In grundlegenden Finanz- und Wirtschaftsthemen sattelfest zu sein, darf dabei nicht vom Elternhaus allein abhängen“, so Mega-Generalsekretär Andreas Ambros-Lechner.

Ambros-Lechner war seit der Gründung 2019 als Generalsekretär der Mega Bildungsstiftung tätig. Er übergibt diese Funktion nun an Lisa-Maria Sommer-Fein, unter anderem Mitgründerin von „wirkt.“, einer Dachmarke für soziale Innovation. Die gebürtige Steirerin hat Volkswirtschaft und Psychologie in Wien studiert und absolvierte einen MPA in Public Administration an der Hertie School of Governance in Berlin. Ambros-Lechner wird laut den Angaben künftig unternehmerisch tätig sein.

