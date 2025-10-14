Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Marketing & Management. Der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) hat Vivienne Nieuwenhuizen zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Sie löst damit Christoph Brenner ab.

Vivienne Nieuwenhuizen ist die neue Geschäftsführerin des Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) und übernimmt damit die operative Leitung des Verbandes. Der bisherige Geschäftsführer Christoph Brenner kehrt laut einer Aussendung nach drei Verbandsjahren wieder auf die Agenturseite zurück.

Nieuwenhuizen bringe Erfahrungen aus Teamleitung, Markenaufbau und digitalem Marketing mit. Sie engagierte sich demnach seit einem Jahr beim DMVÖ in der B2B Expert Group.

„Vivienne ist die optimale Kandidatin für uns – durch die Vielseitigkeit ihrer Erfahrungen im Eventmarketing, im Social-Media-Marketing und ihr tolles Engagement in der B2B Expert Group. Sie bringt die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Leitung unserer Geschäftsstelle mit“, so Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ.

Der Werdegang

Vivienne Nieuwenhuizen hat zwei Bachelorabschlüsse in Nachhaltigem Ressourcenmanagement und Verpackungstechnologie sowie einen Master in Produktmarketing und Innovationsmanagement.

Bevor sie vor einem Jahr ihre Karenz mit ihrem Sohn antrat, war sie für den Aufbau und die Leitung eines Marketing-Teams für die Raan Group in Deutschland und Österreich verantwortlich und hat den Markenauftritt (Reclay, activate und RecycleMe) mitgestaltet.

„Ob KI oder neue Gesetze: Die Spielregeln im Marketing ändern sich schneller denn je. Der DMVÖ soll der Ort sein, an dem Mitglieder die Sicherheit gewinnen, Entwicklungen frühzeitig zu verstehen und für sich zu nutzen“, so Nieuwenhuizen.