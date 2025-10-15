 Open menu
Business, Recht

CA Immo vermietet Kölner Büros an Kanzlei RSG

©ejn

Frankfurt/Köln. Die CA Immo hat für ihr Bürogebäude Johannisstraße in Köln neue Mietverträge abgeschlossen, darunter mit Kanzlei RSG.

Die österreichische Immobiliengruppe CA Immo hat für ihr Bürogebäude Johannisstraße 60–64 in Köln mehrere langfristige Mietverträge über insg. rd. 3.160 m² neu abgeschlossen bzw. erweitert. Damit ist das Gebäude wieder langfristig vollständig vermietet, so eine Aussendung.

Die Kanzlei als Mieter

Neuer Mieter im Gebäude sind demnach die Rechtsanwälte Roos & Schmitz-Gagnon (RSG) mit einer Mietfläche von rd. 440 m². Der Bestandsmieter Arcadis verlängerte seine Bestandsflächen und erweiterte sie gleichzeitig um rd. 430 m² auf nunmehr rd. 1.300 m² Mietfläche. Auch Bähr Ingenieure haben verlängert und um 230 m² auf insgesamt rd. 1.000 m² Mietfläche erweitert, heißt es. Socotec hat die Mietfläche um rd. 200 m² auf rd. 440 m² vergrößert.

Das Gebäude Johannisstraße 60–64 liegt im Kölner Kunibertsviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Es besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen mit rund 5.400 m² Mietfläche. Bei der Neuvermietung an Rechtsanwälte Roos & Schmitz-Gagnon war JLL mieterseitig beratend tätig. Vermieterseits hat Colliers beraten.

