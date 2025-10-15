 Open menu
Personalia, Recht

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

Farid Sigari-Majd ©Freshfields

Wirtschaftskanzleien. Freshfields ernennt Farid Sigari-Majd zum neuen Office Managing Partner für Wien. Er folgt auf Konrad Gröller.

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat Farid Sigari-Majd zum neuen Office Managing Partner für Wien ernannt. Er folgt damit auf Konrad Gröller, der Mitte September zum Regional Managing Partner für Kontinentaleuropa ernannt wurde (ab 1.10.2025) und nun die Leitung des Wiener Büros übergibt. Bei der Ernennung hatte es geheißen, dass Gröller die Leitung in Wien vorläufig behalten werde; nun hat sich also rasch eine Neuaufstellung des Büros konkretisiert.

Der neue Chef für Wien

Sigari-Majd ist seit über 20 Jahren bei Freshfields tätig und Mitglied der Global Transactions Group. Seine Themen sind Gesellschaftsrecht, grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen sowie die Unternehmensrestrukturierung. Die Branchenschwerpunkte liegen auf Finanzinstituten, Luftfahrt und Industrie. Dabei hat er insbesondere in den Regionen Osteuropa und Naher Osten viel Erfahrung gesammelt.

Bereits zuvor hatte Sigari-Majd am Standort verschiedene Führungsrollen ausgeübt, darunter Business Development, HR, Pro Bono sowie Unterstützung beim Umzug des Büros, heißt es weiter.

Die Statements

„Es hat mir große Freude bereitet, unser Wiener Büro in den vergangenen Jahren zu leiten“, wird Gröller zitiert: „Die vergangenen Jahre waren geprägt von beeindruckenden Mandatserfolgen in allen Bereichen und der zunehmenden Internationalisierung unseres Geschäfts.“ Mit Vertrauen und Wertschätzung übergebe er nun die Rolle an Farid Sigari-Majd. Dieser freut sich „darauf, den erfolgreichen Weg unseres Wiener Büros fortzusetzen. Ich danke den Partnerinnen und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und Konrad Gröller für die hervorragende Arbeit und den entscheidenden Beitrag während seiner Amtszeit.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut
  2. KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten
  3. Freshfields hilft beim IPO von Ottobock an der Börse Frankfurt
  4. Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Gemeinnütziger IT-Refurbisher AfB Social & Green IT ausgezeichnet

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Preisgeröntes ESG-Rechenmodell: CTC-Gold für Fraunhofer und refurbed

Wiener Family Office Investment Forum findet ab 5.11. statt

Trump und der Welthandel: 2026 wird trüb, 2027 sieht besser aus

Neu in Finanz:

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

Vorsicht vor „Rug Pull“ & Co: FMA gibt Tipps für Kryptowerte

Steiermärkische: Christian Sajowitz leitet Private Banking Wien

Donau Versicherung: Prokura für Bereichsleiter Erhard Forstner

19 Prozent mehr Börsegänge: „IPO-Stimmung hellt sich auf“

Neu in Recht:

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

CA Immo vermietet Kölner Büros an Kanzlei RSG

KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten

Tagung: Herausforderungen für das Lebensmittelrecht im Fokus

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Neuer Standort und neue Diskussionsreihe bei Kanzlei LeitnerLeitner

ASW gibt ein „Verfahrensrecht Update“ für Steuerprofis am 20. Oktober

SteuerExpress: Grobes Verschulden wegen mangelhaftem Kontrollsystem, Wette auf die Schneehöhe und mehr

28 von 33 ATX-Unternehmen erstellen freiwillig Nachhaltigkeitsberichte

Neu in Bildung/Uni:

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Tim Woolmer erhält Porsche-Preis 2025 für revolutionären E-Motor

Mega Bildungsstiftung vergibt 1 Million Euro: Die Gewinner 2025

Uni Wien: Oskar-Morgenstern-Medaille für Phanish Puranam

Uni Graz: Sport-Studierende in der ehemaligen Jesuiten-Residenz

Neu in Personalia:

Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

Führungswechsel im Fokus an FH OÖ und Uni Krems

Vivienne Nieuwenhuizen neue Geschäftsführerin des DMVÖ

Kanzlei Schiefer holt Verena Stagl für ESG-Recht und Compliance

Spar bekommt einen Vize-Vorstandsvorsitzenden: Markus Kaser

Neu in Motor:

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Autonome Kleinbusse könnten dem Nahverkehr auf die Sprünge helfen

Neue E-Mobilität: Electra senkt die Preise, Mercedes eröffnet Ladeparks, AT&S lädt schneller

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

LexCon 2025: Lexis+ AI wird zum Universal-Werkzeug ausgebaut

KI und Ethik bei Binder Grösswang: Eine Frage ist am wichtigsten

Neues KI-Tool lässt Kunden am Telefon AGB-Änderungen absegnen

SteuerExpress: Freier Dienstnehmer ohne Pflichtversicherung, Sanierung als Sonderausgabe, die Differenzbesteuerung und mehr

Wen der VKI ins Visier nimmt: Von Airlines bis Streamingdiensten