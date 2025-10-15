Freshfields: Farid Sigari-Majd löst Konrad Gröller in Wien ab

Wirtschaftskanzleien. Freshfields ernennt Farid Sigari-Majd zum neuen Office Managing Partner für Wien. Er folgt auf Konrad Gröller.

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat Farid Sigari-Majd zum neuen Office Managing Partner für Wien ernannt. Er folgt damit auf Konrad Gröller, der Mitte September zum Regional Managing Partner für Kontinentaleuropa ernannt wurde (ab 1.10.2025) und nun die Leitung des Wiener Büros übergibt. Bei der Ernennung hatte es geheißen, dass Gröller die Leitung in Wien vorläufig behalten werde; nun hat sich also rasch eine Neuaufstellung des Büros konkretisiert.

Der neue Chef für Wien

Sigari-Majd ist seit über 20 Jahren bei Freshfields tätig und Mitglied der Global Transactions Group. Seine Themen sind Gesellschaftsrecht, grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen sowie die Unternehmensrestrukturierung. Die Branchenschwerpunkte liegen auf Finanzinstituten, Luftfahrt und Industrie. Dabei hat er insbesondere in den Regionen Osteuropa und Naher Osten viel Erfahrung gesammelt.

Bereits zuvor hatte Sigari-Majd am Standort verschiedene Führungsrollen ausgeübt, darunter Business Development, HR, Pro Bono sowie Unterstützung beim Umzug des Büros, heißt es weiter.

Die Statements

„Es hat mir große Freude bereitet, unser Wiener Büro in den vergangenen Jahren zu leiten“, wird Gröller zitiert: „Die vergangenen Jahre waren geprägt von beeindruckenden Mandatserfolgen in allen Bereichen und der zunehmenden Internationalisierung unseres Geschäfts.“ Mit Vertrauen und Wertschätzung übergebe er nun die Rolle an Farid Sigari-Majd. Dieser freut sich „darauf, den erfolgreichen Weg unseres Wiener Büros fortzusetzen. Ich danke den Partnerinnen und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen und Konrad Gröller für die hervorragende Arbeit und den entscheidenden Beitrag während seiner Amtszeit.“